Camion che impennano, trattori su due ruote ed esplosioni da film. Stuntman scatenati a Rossano

Prossima tappa nella sibaritide per lo show più pazzo d’Italia di automobilismo acrobatico con performance da brivido

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Emozioni, adrenalina e suspense, sono questi i temi dello Stuntman Show. Lo spettacolo dei motori, all’insegna delle performance più estreme ed emozionanti, sta richiamando migliaia di visitatori in tutte le maggiori piazze d’Italia. Allo Stuntman Show si preannunciano grandi emozioni infatti i piloti, campioni di varie specialità su due o quattro ruote, saranno i protagonisti delle più incredibili performance. La manifestazione farà tappa dal 18 al 20 agosto allo stadio di Rossano, gli spettacoli avranno inizio alle 21:30. Il tutto sarà guidato dal campione europeo Roby Rossi, ma con al seguito stuntman professionisti con tanti anni di esperienza come Maverick Rossi, Bryan e Roger Folloni, Oller D’Amico. A condurre il pubblico in questa ruggente esperienza ci penserà lo speaker Livio Gabriele nonché direttore artistico dello show. Potrete ammirare il gigantesco “Monster Truck” un vero e proprio big foot americano con motore di 1000 cavalli di potenza a sei cilindri a benzina, capace di passare su di un tappeto di auto.

Avete mai visto un camion in impennata dal vivo? No? allora non perdetevi questo fantastico ed emozionante momento live. Sulla pista dello Stuntman Show lo vedrete in azione. Potrete inoltre ammirare l’automobilismo acrobatico con autovetture BMW con a bordo piloti professionisti i quali eseguiranno esercizi in sincrono con le vetture che, simultaneamente sfrecceranno davanti ai vostri occhi a pochi centimetri una dall’altra, testa coda a marcia indietro con ripartenza simultanea in avanti e parcheggi veloci. Ma ci sono anche i campioni sulle due ruote, drugster americani, maggiolini, bmx, trattori su due ruote. Non sarà da meno vedere da vivo gli effetti più belli del cinema tra cui vere e proprie esplosioni da film. E poi tanti mezzi protagonisti del mondo della tv come i protagonisti del film Cars tra cui Saetta Mc Queen e King. Li vedrete dal vivo in tutto il loro splendore. Auto, sport e spettacolo la faranno da padrona allo Stuntman Show, per un’ora e mezza i motori saranno gli indiscussi protagonisti di questo spettacolo.