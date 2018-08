Castrovillari, al via la 10^ edizione di ‘Civita… nova’ per vivere il centro storico

Il rione Civita, salotto antico di Castrovillari, sta per riprendere vita grazie alla manifestazione riproposta ancora con piĂą vigore dalla locale Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco cittadina , dal 30 agosto al 2 settembre.

CASTROVILLARI (CS) – “Civita…nova” vuole essere, per gli organizzatori, come negli anni passati, un momento di crescita culturale finalizzato alla maggiore conoscenza degli angoli piĂą suggestivi del “Borgo Antico” ed alla promozione dell’eccellenze presenti sul nostro territorio. L’evento presenterĂ molteplici iniziative legate all’enogastronomia, alla cultura in genere, alla musica, all’arte, al folklore , all’artigianato, all’aggregazione sociale ad iniziative rivolte alle famiglie, agli anziani ed ai bambini. L’ intento è quello di valorizzare il “borgo antico” della CittĂ del Pollino dando una nuova immagine identitaria locale unita allapromozione dei prodotti gastronomici ed artigianali castrovillaresi. In attesa dell’annuncio definitivo del programma, ricordiamo a chi volesse partecipare con attivitĂ o iniziative legate alla tradizione artigianale e gastronomica, può rivolgersi alla Pro Loco cittadina per ritirare il modulo di partecipazione o per presentare progetti o iniziative pertinenti all’evento.