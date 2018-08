L’iniziativa è promossa dall’Alpa, associazione di promozione sociale nata all’ inizio di questo anno per la condivisione di spazi e progetti di lavoro e con l’idea che insieme si possono avere a disposizione tutti gli strumenti per dedicarsi al raggiungimento dei propri obiettivi

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – L’obiettivo è di  valorizzare le energie creative della popolazione, promuovere le risorse locali e favorire la messa in rete delle realtĂ giĂ organizzate, incoraggiando la fusione e la condivisione di esperienze, saperi, competenze, idee e progetti tramite iniziative trasversali che concorrano ad alimentare l’abitudine alla partecipazione alla vita e alle scelte di una comunitĂ responsabile. Alpa è nel concreto un Coworking la cui parola d’ordine è Condivisione. Nell’era di quella che ormai è stata definita sharing economy (economia della condivisione appunto), Alpa concepisce lo spazio lavorativo come un modo per entrare in contatto con realtĂ e luoghi dove far convergere competenze e talenti.

Decidiamo così di dare spazio e voce ad una serie di professionisti tramite l’organizzazione di eventi, tra cui Francesco Marino con il suo Workshop “Mettersi in gioco”. L’evento suscitò qualche perplessitĂ iniziale nel pubblico presente, il quale pero’ ringraziò Marino per il piacevole tempo trascorso insieme. Fondatore e Amministratore di Creo Italia, Marino, è docente a contratto di Intelligenza Emotiva, presso l’UniversitĂ degli studi internazionali di Roma. Dopo una lunga esperienza nel campo teatrale come attore, insegnante e regista, una costante ricerca applicata al tema della “Rappresentazione e del Ruolo”, si appassiona all’organizzazione in Azienda, in particolare alle dinamiche di relazione, comunicazione e conflitto. Formatore, consulente e coach in varie aziende, tra cui Atlantia, Autostrade per l’Italia, RAI, Mediaset, Trenitalia, McArthurGlen, Fondazione San Carlo di Napoli, Unicredit, Aifa, Air France, Cisl, Stanhome, Satur, Unindustria, Coca-Cola.

Ai microfoni di Rlb Francesco Marino ha illustrato i dettagli dell’iniziativa

L’incontro fra Alpa e Creo risulto’ da subito utile e vantaggioso, gli interessi comuni sono molti, fra tutti la Formazione e soprattutto la scelta di lavorare nel è per il nostro territorio, la Calabria, per questo decidiamo oggi, di collaborare. Alpa  supportera’ Creo alla prima edizione, nel Sud Italia, del Festival della Formazione e dell’ Apprendimento Continuo: “Maestri Fuori Classe”, che si terrĂ Â il 31 agosto l’1 e 2 settembre a Fiumefreddo Bruzio.

Tre giorni di incontri e conferenze sui vari temi che ruotano intorno all’uomo e alla sua formazione. Workshop di musica e fotografia del paesaggio, concerti e mostre.Condividere, ecco l’imperativo a cui risponde il progetto. Maestri Fuori Classe vuole essere un laboratorio aperto, in cui, le persone attraverso l’ascolto attivo di “maestri”, persone creative portatrici di un’idea generativa, possono apprendere nuovi metodi e strumenti utili a far emergere quella forma estrema di possesso che è la consapevolezza di sé, unica leva per lo sviluppo di un benessere individuale e diffuso.Un Festival Etico. Nei tre giorni di Festival ci saranno occasioni di dibattito con la finalità di chiarire le relazioni esistenti tra economia civile e cultura della cittadinanza, temi sociali e bisogni individuali, territorio e ambiente, sviluppo e cooperativismo; modalità con cui generare un apprendimento che renda il cittadino membro attivo nella costruzione di un futuro migliore.Fiumefreddo Bruzio diviene così il paese in cui i temi della Formazione, dell’Apprendimento e le loro possibili declinazioni filosofiche, sociali e imprenditoriali vengono trattati.

Tema dominante del festival sarà la parola: apprendere e condividere

Inoltre, durante le tre giornate del Festival, Manager, Formatori e Coach accompagnano i giovani nella ri-definizione delle proprie scelte. Dal 31 al 2 settembre Sala consiliare Fiumefreddo Bruzio. Per partecipare, gratuitamente, è sufficiente telefonare al n°328-8866604. Sempre più giovani fanno le valige e partono, la loro terra, dicono, non può offrirgli più nulla. Creo e Alpa sono e vogliono essere invece dimostrare che la nostra amata Calabria, può rinascere e offrire meravigliose opportunità .