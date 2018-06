Festa dell’Agricoltura a San Demetrio Corone tra salumi, musica ed escursioni

L’evento dedicato al suino nero durerà due giorni e sarà inaugurato con la tradizionale sfilata dei trattori

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Giornata dell’Agricoltura e Festa del Suino Nero, tra tradizione e territorio. Il 30 giugno e il 1° luglio a San Demetrio Corone due giorni ricchi di eventi tra stand gastronomici, concerti, incontri ed escursioni. La manifestazione si terrà in contrada Filla nei pressi del piazzale antistante al salumificio Madeo. Sabato la giornata si aprirà alle 16:30 con la benedizione e la sfilata dei trattori e dopo un intero pomeriggio di allegria, degustando i prodotti locali, alle 22:00 ad animare la festa sarà il concerto di Zalles. Domenica 1 Luglio alle 9:30 si celebrerà la benedizione della sella con animazione e passeggiata a cavallo. Alle 19:30 importante convegno per le attività del circondario “L’agricoltura quale sviluppo del territorio” a cui parteciperanno i sindaci e il consigliere delegato all’Agricoltura della Regione Calabria Mauro D’Acri. A moderare l’incontro sarà il giornalista Rai Radio 1 Francesco Ventimiglia. Alle 21:00 la due giornate si concluderanno con le spumeggianti musiche di Anthea project. Un piacevole evento per conoscere le prelibatezze del territorio e trascorrere due serene giornate in compagnia allietati dalla buona musica immersi nella natura.