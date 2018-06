Seconda edizione de ‘La bellezza è tua’ a San Nicola Arcella

Si terrà domani, alle ore 10, nella splendida cornice del Villaggio Arcomagno.

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – L’evento è stato organizzato dall’Associazione Visit San Nicola Arcella, in collaborazione con la Pro Loco e Arcomagno Hotel Village Club. “Identità e bellezza: la narrazione di un futuro” sarà il tema centrale della mattinata, introdotta dai saluti del sindaco di San Nicola Arcella, Barbara Mele e del presidente dell’Associazione Visit San Nicola Arcella, Tonino Mele. Il Giornalista tv e autore del libro “Rifondata sulla bellezza”, Emilio Casalini, attraverso la sua abilità di public speaking, esporrà la sua visione di turismo democratico, fatto di empatia e dettagli. Un’idea di come rifondare l’Italia partendo dal suo patrimonio culturale e turistico, invidiatoci in tutto il mondo. Diversi gli interventi, che si susseguiranno durante l’incontro, tra questi: Franco Leone, architetto; Mario Occhiuto, architetto e sindaco di Cosenza; Gennaro Cosentino, giornalista Rai e presidente dell’Associazione Rinascimento. Modererà il tavolo di lavoro, la presidente della Pro Loco di San Nicola Arcella, Filomena Pandolfi. L’Associazione Visit San Nicola Arcella, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio si propone, attraverso questo evento, di offrire strumenti innovativi per migliorare e incentivare l’offerta turistica.