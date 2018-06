Micronarrativa, fotografia e teatro nel cuore della Sicilia

Il concorso nazionale è aperto a tutti e intende portare alla ribalta il nuovo modo di scrivere e comunicare creato dall’influenza dei social network

LEONFORTE (EN) – In una fase di estrema crisi dei concorsi letterari, c’è chi ancora resiste. Rivisitando i classici con lo sguardo alle nuove forme di comunicazione. Il Comune di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo indice la trentasettesima edizione del “Premio Città di Leonforte”. Il concorso è rivolto a tutti, a partire dal sedicesimo anno di età . Le novità introdotte pongono il premio a metà strada tra tradizione e innovazione, guardando alla specificità di un genere letterario come quello della micronarrativa, che si sviluppa lungo il percorso del testo scritto o della fotografia. Proprio questa scelta specifica fa sì che il Premio Città di Leonforte sia l’unico concorso letterario, su tutto il territorio regionale, dedicato a questo particolare genere. La diffusione massiccia dei social network, Twitter in particolare, ha rivoluzionato il modo di scrivere e comunicare. Da qui prende spunto l’essenza stessa del concorso: nella brevità di pochi caratteri, infiniti modi di raccontare.

Due le sezioni previste dal bando: micronarrativa e teatro. Per la micronarrativa si possono presentare elaborati da 1400 caratteri, sviluppando racconti a partire da uno dei tre incipit presenti nel bando. Si può, in alternativa, presentare una foto ispirata al tema “attimi di paese”, corredata da un pensiero coerente con la foto e di massimo 140 caratteri. Per il teatro, le compagnie possono inviare le proprie opere agli indirizzi presenti nel bando. I termini di scadenza per presentare gli elaborati sono fissati al 20 Giugno 2018 per il teatro, mentre per la micronarrativa c’è tempo fino al 06 Luglio. Dopodiché due commissioni formate da esperti nel campo giornalistico, letterario, fotografico e teatrale valuteranno le opere pervenute entro trenta giorni. La cerimonia di premiazione avrà luogo all’inizio di agosto 2018, all’interno di un Festival culturale che animerà il cuore barocco della città . I vincitori si aggiudicheranno premi in denaro, nonché la possibilità di essere inseriti (per il teatro) all’interno della stagione teatrale del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

CLICCA IN BASSO PER