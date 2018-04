‘Grande Festival delle Due Ruote’, sabato e domenica nel cuore del centro storico

A Cosenza una celebrazione a tutto tondo del mondo delle due ruote;Â in programma in Piazza XV Marzo e nella Vecchia villa comunale.

COSENZA – L’evento è promosso dall’Associazione “Orizzonti Calabro Cosentini”, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Cosenza. Una vera e propria kermesse, sportiva, turistica ed enogastronomica, che radunerĂ a Cosenza appassionati delle due ruote, a pedali, a motore elettrico e a scoppio, provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. La manifestazione è realizzata anche con la collaborazione del club ufficiale “Harley Davidson”, per la prima volta a Cosenza, e del club “Desmolupi Ducati”. Parteciperanno, tra gli altri, la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), l’MCR, il Vespa club, il Lambretta club ed altri moto club della provincia.

“Abbiamo accolto di buon grado la proposta dell’Associazione “Orizzonti Calabro Cosentini” – sottolinea l’Assessore alla crescita economica urbana, Loredana Pastore– sia per il ricco programma che include una serie di microeventi, tutti di particolare interesse, sia perchĂ© richiamerĂ sul territorio cittadino un cospicuo numero di appassionati, provenienti dalle regioni del Centro e del Sud Italia, in grado di movimentare, sia pure per un fine settimana, la nostra economia”. Il programma include, oltre alla esposizione di modelli e accessori, a cura dei concessionari di moto della provincia di Cosenza, spettacoli, momenti di intrattenimento con artisti di strada e giochi di forza ed abilitĂ e finanche una gara tra mangiatori di spaghetti. SarĂ , inoltre, allestita, per restare in tema, una ricca area food. Nel corso del Festival delle due ruote saranno assegnati il Premio “Pino Faraca” riservato ai ciclisti e intitolato al compianto ciclista cosentino, scomparso due anni fa, e il Premio Centauro dell’anno che sarĂ attribuito al motociclista piĂą anziano e a quello piĂą giovane. Durante la manifestazione sarĂ eletta anche Miss bike, la vincitrice del concorso “Fashion bike”. La mattina di domenica, alle ore 10,00, i partecipanti al festival, centauri e ciclisti, parteciperanno ad un giro turistico alla scoperta della cittĂ di Cosenza.