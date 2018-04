Stasera ospite di ‘Agata’ su Rlb, Valeria Castellano

La giornalista cosentina è una delle ‘perle’ degli inviati di Le Iene.

COSENZA – Sesta puntata dell’avventura radiofonica dei Cinghios Group ed Italo Palermo su Rlb. Stasera alle 21 avranno una cosentina d.o.c. inviata del noto programma Mediaset. Valeria ha collaborato per tre anni con la trasmissione televisiva La gabbia, in qualitĂ di giornalista e inviata. È proprio in questo periodo che Valeria diventa nota al pubblico del piccolo schermo: sia per i suoi validi servizi giornalistici che per il fatto di essersi convertita all’Islam. Appassionata di giornalismo fin dagli anni del liceo, Valeria decide di accantonare questo hobby per dedicarsi all’avvocatura: dopo la laurea in Giurisprudenza, però, la ragazza decide di tornare sui suoi passi, licenziandosi da un importante studio legale e iscrivendosi alla scuola di Giornalismo. Nasce cosĂŹ la Valeria giornalista, videomaker e documentarista, che ha fatto la sua gavetta prima realizzando alcuni documentari a sfondo sociale e poi entrando a far parte della redazione di La gabbia, avventura televisiva che le ha dato la possibilitĂ di affinare la propria tecnica di inchiesta. Dal 2017 è una delle inviate di Le Iene. Ha passato tutta la sua adolescenza girando il mondo: ancora giovanissima la ragazza ha la possibilitĂ di visitare l’Asia, l’America, l’Africa e l’Australia. Sono questi i viaggi che segnano profondamente il suo modo di confrontarsi con culture diverse dalla sua. La multiculturalitĂ ha influenzato praticamente tutta la vita di Valeria che, cosĂŹ, ha deciso di convertirsi all’Islam. L’evento ha destato molto scalpore all’interno del mondo del giornalismo: tutti facevano a gara per intervistarla e ascoltare le motivazioni di questo cambiamento. Però, non è stata solo la conversione religiosa a far emergere il talento giornalistico di Valeria: la ragazza, grazie ai suoi documentari, ha vinto un buon numero di premi. La validitĂ di questi lavori ha portato gli autori di Le Iene a sceglierla come nuova inviata del programma. “Agata è uno sguardo irriverente e divertente verso il quotidiano e tematiche d’attualitĂ anche a sfondo sociale – ha spiegato Italo Palermo durante la presentazione dell’ospite, ai microfoni di Rlb stamattina – Valeria è una donna dall’intelligenza vivace, sempre sul pezzo, dinamica, sincera ad ogni costo. SarĂ un appuntamento ricco di sfumature e sicuramente – ha concluso- di grosse risate”.Â