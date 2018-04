Stasera torna in Calabria il 31° Sanremo Rock & Trend Festival

Sul palco: The Last Phoenix, Domenico Apicella, Andrea Milasi, i Permessi Retrottivi; Nigra, Il Genere, RedStop e i Sovraccarico.

AMANTEA (CS) – Il piĂš famoso e longevo concorso italiano per rock band emergenti, torna in Calabria per la seconda tappa di selezioni 2017-2018 sul territorio regionale. Questa volta sarĂ La Pecora Nera di Amantea ad ospitare la serata di musica live che, per l’occasione, vedrĂ in gara 8 band locali pronte a contendersi i tre posti disponibili per le fasi finali del Festival. In gara The Last Phoenix da Catanzaro, Domenico Apicella, Andrea Milasi da Reggio Calabria, i Permessi Retrottivi da Soverato, Nigra da Reggio Calabria, Il Genere, RedStop da Gioiosa Ionica e i Sovraccarico da Locri. Una giuria di addetti ai lavori del settore musicale valuterĂ le esibizioni, tutte rigorosamente dal vivo, per individuare i migliori da mandare a Sanremo alle finali di inizio giugno. L’appuntamento alla Pecora Nera di Piazza UnitĂ d’Italia 8 ad Amantea (CS) è a partire dalle ore 20,30. L’ingresso è gratuito. Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (SocietĂ Italiana degli Autori ed Editori), AFI (Associazione Fonografici Italiani) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori).

Sanremo Rock & Trend Festival è il più importante e longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, hard rock e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi. Nato nei primi Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, i Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Ligabue, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni. La manifestazione rappresenta un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.

Le band:

THE LAST PHOENIX – La band nasce nel 2016 da un’idea di tre amici Domenico, Antongiulio e Luigi, giĂ componenti in altre band e appassionati di rock, punk e musica in generale. Dopo solo un anno di attivitĂ partecipano al contest indetto dalla rivista Classic Rock Italia piazzandosi al secondo posto. La band propone brani inediti ispirandosi ad artisti come AC/DC, Pixies, Guns’n’roses e altre leggende del passato. The Last Phoenix è spettacolo, ritmo e adrenalin

DOMENICO APICELLA – Ha 28 anni e viene da un paesino della Calabria. Ama scrivere e da tre anni ha scelto di uscire allo scoperto. La sua scrittura nasce dalla solitudine, che si trasforma in pura e autentica condivisione. Ha inciso molti pezzi e pensa in grande per un suo futuro nella musica.

ANDREA MILESI – E’ un cantautore Rock-pop nato a Reggio Calabria. Da sempre interessato a scrivere testi e musica, ha visto il suo primo brano “Combustione” inserito nella Rosstudents Compilation2017. Lo scorso giugno ha vinto il Concorso Canoro dell’RC Music Festival, sezione cantautori. Il 14 Luglio 2017 ha aperto il concerto di Ricky-Jo. L’1 gennaio è uscito il suo nuovo singolo “Il sole dietro l’angolo”.

I PERMESSI RETROATTIVI – La Band nasce nella metĂ del 2016 facendosi subito strada nel comprensorio. Il sound energico e socievole coinvolge il pubblico. Decidono cosĂŹ di elaborare degli inediti, l’uscita di ” A Caro Prezzo ” ne è l’emblema. A Dicembre 2017 esce il loro primo album “Ti Racconto”.

NIGRA – Luciano è un cantautore calabrese che ha saputo raccogliere l’esperienza dei tanti viaggi in Sud America ed Europa, con il contributo artistico/musicale della Band (Pasquale, Roberto, Christian). Nei due lavori pubblicati tra il 2016/2017, ai quali si aggiungerĂ un altro LP nel 2018, sono emerse tematiche di natura intimista, allargando lo sguardo a quelle di natura sociale. La pubblicazione del disco “La Stanza di Seta” ha portato a numerosi concerti in Italia e Spagna, preceduti da un esperienza live in Sud Americana.

IL GENERE – Il Genere è un progetto che nasce in Calabria nel 2016. Scrive canzoni rock-elettronico con commistioni funky-blues ed inquieta sperimentazione.

REDSTOP – I RedStop nascono alla fine del 2015, da un’idea di Peppe e Michael. Il progetto prende forma con l’entrata nel gruppo di Alberto. I tre compongono il loro primo Album “MAG”, che esce nel dicembre 2016. Il gruppo decide di ampliersi con l’entrata di Libero e Giovanni. I RedStop sono vincitori di vari concorsi e premi conferiti da vari comuni della loro zona. Oggi stanno lavorando al loro secondo Album.

SOVRACCARICO – Il progetto nasce dall’idea di fondere i background musicali di tutti i componenti del gruppo, unendoli alla poesia contemporanea italiana, con l’intento di trovare un sound rock che esprima e affronti diverse tematiche, dalla protesta ai sentimenti. La band è composta da Rita alla voce, Filippo chitarra elettrica, Antonio al basso e Cosimo alla batteria. I testi delle canzoni sono poesie scritte da Filippo e riportate anche nel libro Passione, Fuoco e Luce (Leonida Edizioni, 2013).