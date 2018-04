A Rende la Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace 2018

L’evento di domani avrà inizio alle ore 9.00 presso lo Stadio M. Lorenzon con l’accensione della fiaccola olimpica, cerimoniale di apertura delle Miniolimpiadi rivolte agli studenti scuole partecipanti.

RENDE (CS) – La ricorrenza, istituita il 23 agosto 2013 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allo scopo di promuovere la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo, è organizzata dall’associazione “Benessere Bambino” che, in occasione dell’iniziativa, promuove una serie di attivitĂ rivolte alle scuole del territorio e alla societĂ civile. Quest’anno il tema scelto come filo conduttore della giornata è “Sport e Intercultura”, con l’intento di celebrare lo sport come linguaggio universale e opportunitĂ di conoscenza e di unione tra i popoli. SeguirĂ uno spettacolo di musica e danza a cura della comunitĂ nigeriana di Cosenza.  Le competizioni sportive saranno intervallate da spettacolo di Clown sarĂ presentato dall’Associazione Nemo Cosenza. La giornata si concluderĂ alle ore 17.30 presso la sala Tokyo del Museo del Presente, con la presentazione del convegno “Sportivamente uniti. Lo sport mezzo di inclusione e di interculturalità ”. L’incontro, al quale saranno presenti il sindaco di Rende Marcello Manna e l’Assessora alle Pari OpportunitĂ , Politiche di Inclusione e Immigrazione Marina Pasqua, vuole essere un’occasione di riflessione, confronto e scambio di esperienze tra quanti operano a vario titolo nel mondo delle istituzioni, della scuola, dello sport e dell’immigrazione, con l’obiettivo di individuare e valorizzare percorsi di integrazione sociale, soprattutto tra giovani migranti. L’iniziativa, a carattere mondiale, è patrocinata dal Comune di Rende. Il sindaco Marcello Manna, con delega allo Sport, e l’assessora Pasqua, reduci dall’evento della “Settimana Antirazzista” tenutosi nella cittĂ rendese, con rinnovato entusiasmo perseguono sul filone della riscoperta dei sani valori, della condivisione, dell’inclusione sociale anche per mezzo dello sport come strumento per eccellenza di formazione e di crescita multiculturale.