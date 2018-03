La seconda puntata di The Voice of Italy edizione 2018, condotta da Costantino della Gherardesca, è andata in onda ieri sera, giovedì 29 marzo alle ore 21.20 su Rai2.

COSENZA – La sua voce ha convinto e conquistato i coach Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia; tutti hanno voluto girarsi con le loro poltrone per ‘accaparrarsela’. Elisabetta Eneh, 31 anni da Cosenza, ha un passato difficile, un sorriso sincero, un’anima ricca di energia e allegria e una voce speciale. Metà cosentina, metà nigeriana, in città è conosciuta per la sua fantastica voce come Fil Mama.

Le sue radici si sentono in ogni nota che viene fuori dalla sua bocca, ma la sua vita non è stata facile; a 22 anni è arrivata a pesare 177 kg, e questo l’ha fatta sentire spesso diversa, dentro e fuori; ma poi, ha raccontato alla redazione di The Voice, di un viaggio in Africa che le ha fatto capire che “non è importante come sei esteriormente, ciò che sei non devi esprimerlo con artifici”.

Ed è proprio così: per lei, la sua grinta e la sua voce, si sono girati tutti e 4 i giudici. Ognuno la voleva nel suo team. Elisabetta ha interpretato “Rome wasn’t built in a day”, dei Morcheeba catturando l’attenzione con le sue capacità canore e con tutta la passione che mette nel canto. Non solo tutti i coach si sono voltati, ma si sono persino alzati in piedi applaudendo l’aspirante cantante.

Tra i quattro, Elisabetta si è lasciata convincere da Cristina Scabbia, voce dei Lacuna Coil, che le promette di poter percorrere nel suo team “la strada meno battuta”. The Voice of Italy è il talent della musica che dal 22 marzo è tornato in onda su Rai Due. Quella del 2018 è la quinta edizione del talent e ieri sera è andata in onda la seconda delle quattro puntate dedicate alle blind audition.

Elisabetta si presenta sul palco con uno chignon di rasta e con la sua versione ruggente di “Rome wasn’t built in a day”. Ad un tratto tutti premono il pulsante per girare la poltrona: per J Ax il complimento è “hai la voce più bella dei capelli di Renga”. Ma i loro complimenti sono tutti sinceri e convinti. Lei ha talento e una gran voce.

Elisabetta canta i Morcheeba e conquista tutti i giudici, ma è con Cristina Scabbia che la giovane concorrente ha deciso di intraprendere il suo percorso all’interno del programma. Non sono esistiti tentennamenti, per Elisabetta, che sembra avere già le idee molto chiare. Dopo averla scelta si abbracciano ed Elisabetta la stringe forte prendendola in braccio per dimostrarle la fiducia che ripone in lei ma anche l’entusiasmo per questo nuovo percorso che sta per iniziare.

La sua scelta ricade quindi sull’outsider di questa edizione che sta collezionando un talento dopo l’altro, portando nel suo Team tutti i talenti che rispecchiano il suo modo di intendere la musica e che ha voluto omaggiarla con il consueto anello comune a tutti i componenti della sua squadra.

Sarà quindi un percorso molto particolare, quello di Elisabetta Eneh con Cristina Scabbia, che sembra orientata verso un genere che richiama i suoi gusti musicali. Per il momento, sono 4 i talenti che fanno parte del suo team, perciò la strada fino al completamento è ancora lunga e avverrà al termine delle 4 puntate dedicate alle Blind di questa nuova edizione di The Voice Of Italy 5 con la nuova conduzione e la rinnovata formula.

Questi i team ad oggi:

Team Al Bano: Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa), Virginia Dioletta, Cinzia Carreri, Simona Marcelli.

Team J-Ax: Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Kimberly Madriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 20 anni di Verona (studentessa al Conservatorio); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista nel tempo libero). Riccardo Giacomini, Angelina Paola Ibba, Angelica Peroni.

Team Francesco Renga: Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (musicista, sportivo); Marica Fortugno, 20 anni, di Reggio Calabria (studentessa); Asia Sagripanti, 19 ann.i di Pordenone (studentessa), Michelangelo Falcone, Antonello Carrozza.

Team Cristina Scabbia: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Andrea Butturini, 23 anni di Brescia (studente); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente), Elisabetta Eneh, Antonio Marino, Graziana Campanella, Alessandra Machella.