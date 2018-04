‘Icaro’ è il primo singolo estratto dal nuovo album di Eman

Un cantautorato, quello dell’artista calabrese, che omaggia il passato e dialoga con il presente.

COSENZA – Nel brano, scritto e composto dallo stesso Emanuele “Eman” Aceto e prodotto da Mattia “SKG” Masciari, come un moderno Icaro che ritrova la sua forza nella caduta, Eman dà vita ad un universo musicale eclettico e inedito. “Quando ho scritto questo brano avevo in mente la storia di un uomo che, attraverso la fede e l’ambizione, riesce a rialzarsi dopo una violenta caduta – racconta Eman – Immaginando la discesa, il richiamo al mito di Icaro è stato immediato. Ma il ragazzo che tradisce le raccomandazioni paterne, avvicinandosi troppo al sole, è solo un punto di partenza del mio racconto. Il mio intento, infatti, non era analizzare il volo e la conseguente caduta come un richiamo ad osservare i limiti imposti, ma un inno alla capacità di un uomo di porsi alcune domande, senza avere timore delle risposte, così da raggiungere la consapevolezza delle proprie scelte e delle proprie azioni. E il riscatto nella valutazione finale di ciò che davvero conta, proprio quando la forza di gravità sembrava aver avuto, come di consueto, la meglio”.

Eman, all’anagrafe Emanuele Aceto, nasce a Catanzaro il 25 giugno 1983. Inizia a suonare la chitarra all’età di 11 anni, approcciandosi alla scrittura dei suoi primi testi. Spinto da alcune difficoltà di comunicazione, si tuffa a capofitto nella musica e dal 2001 adotta il nome d’arte Eman. Coinvolto nella scena reggae e dancehall catanzarese, si appassiona al genere e nel 2005 forma il suo primo sound system, Pennywise, partecipando a numerosi open mic in tutta Italia. Nel 2009 incontra Mattia Masciari (SKG), giovanissimo dj e producer, con il quale nasce una collaborazione proficua e costante che porta alla realizzazione del suo primo vero lavoro discografico totalmente autoprodotto, “Come Aceto”, uscito ad agosto dello stesso anno. Insieme alla sua crew Kuanshot, un collettivo di artisti e produttori, Eman porta in giro per tutta Italia un genere musicale innovativo, e negli anni colleziona centinaia di live facendosi conoscere da un pubblico sempre più vasto. Nel 2012, grazie al successo ottenuto dal brano “Insane”, viene notato da Sony Music Italy, che lo mette sotto contratto. Anche il web non è rimasto indifferente ad Eman, tanto che il singolo “Amen”, nel 2015, è stato per settimane primo in classifica nella Viral 50 di Spotify. Successivamente, a febbraio 2016, esce “Amen” per Sony Music Italy, il primo ufficiale album di Eman, che conquista il 37° posto della classifica FIMI.

Il repertorio di Eman, difficilmente etichettabile, esplora mondi musicali spesso opposti: dal reggae al dark, dall’electro-rock alla musica d’autore contemporanea e d’ispirazione internazionale. L’originalità compositiva incontra testi impegnati, spesso veicolo di messaggi di carattere sociale o di denuncia (come nel caso di “Amen” o “Chiedo Scusa”), ma anche ironici e provocatori (“L’Amore Ai Tempi Dello Spread”, “Svegliati”, “Polvere e Ossa”). L’unione di questi elementi dà origine allo stile unico che contraddistingue, sin dal 2005, il giovane cantautore calabrese. Attualmente Eman sta lavorando al suo nuovo disco, anticipato in radio dal singolo “Icaro”.