Trebisacce, si chiudono ‘I riti della settimana Santa – Incontri di Primavera’

L’intento è quello di valorizzare il patrimonio culturale per promuovere l’offerta turistica del territorio.

TREBISACCE (CS) – L’ ex Palazzo della Pretura è diventata una vera e propria casa della cultura. Musica, incontri, esposizioni, degustazioni e reading. I capolavori immateriali si affiancano ai siti patrimonio dell’umanitĂ : mentre questi ultimi rappresentano cose tangibili (come un parco naturale, una cittĂ o un complesso archeologico), i primi rappresentano antiche tradizioni che spesso non hanno una codificazione “scritta” ma sono tramandate oralmente nel corso delle generazioni. La cittadina jonica, conferma la propria vocazione all’ ccoglienza e all’inclusione con importanti iniziative legate al territorio, proprio come in questa settimana. La giornata di oggi, si apre con uno spazio dedicato ai piĂš piccoli. La Primavera dei bambini presenta, dalle 11, “Teatropat – Demetra e Persefone”, spettacolo teatrale di figura a cura dell’associazione L’Arte delle nuvole. L’associazione sarĂ , inoltre, protagonista anche alle ore 17 con “Comics talk comics”, conversazioni sul fumetto.

Seguirà la tavola rotonda “Il turismo culturale ed esperenziale, storytelling e nuove forma di promozione” con la presentazione dei lavori di “Ciak weekend Trebisacce”. Alle 18.30 spazio a Cataldo Perri con lo spettacololetterario musicale “Da Ohi dottò a Malura”.

Chiusura, ore 21 in piazza San Martino, per il concerto de “Le Rivoltelle”. Giorni di riti e cultura fra il centro storico e il mare, in attesa che i nuovi flussi turistici possano godere del vasto patrimonio immateriale culturale che solo Trebisacce può offrire.