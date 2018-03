Successo per l’iniziativa di “Bracciaperte” a sostegno del “Bencistò – il Ristorante solidale”

La serata di beneficenza era finalizzata proprio alla raccolta di fondi per avviare anche a Cosenza, dopo la prima esperienza iniziata a Mendicino, in aiuto di chi si trova in situazioni temporanee di difficoltĂ economiche o di disagio sociale.

COSENZA – Dopo un momento introduttivo nel corso del quale sono state spiegate finalitĂ e obiettivi del progetto, la serata è proseguita con momenti di spettacolo affidati al duo “Cantolautore”, formato da Pasquale Nigro e Antonello Armieri che hanno passato in rassegna, rivisitandole, le canzoni d’autore piĂą significative della musica italiana. Ad affiancarli, in questo “Viaggio intorno alle emozioni”, i “Kantiere Kairos”.

Tra le altre performances, quelle della scuola di danza “Azzurra Ballet School” e di Roberto Giacomantonio, protagonista di molti lavori teatrali di Sergio Crocco, che ha divertito il numeroso pubblico accorso. “Una risposta alquanto positiva – ha commentato il Consigliere comunale Gaetano Cairo che ha con particolare sensibilitĂ incoraggiato l’iniziativa – si è avuta dal mondo dell’associazionismo che ha partecipato massicciamente cogliendo la portata sociale del progetto che ha come obiettivo quello di accorrere in auto di quelle persone che versano in situazioni temporanee di disagio per aiutarle ad uscire da questa fase critica della loro esistenza”. Nel corso della serata è stato lanciato un vero e proprio appello per reperire sul territorio cittadino una sede (di circa 250 metri quadri) che possa ospitare “Bencistò – Il Ristorante solidale”.

Come si ricorderĂ , l’idea portante del progetto è quella di realizzare un ristorante, proprio per persone in difficoltĂ , dove il pasto ha il costo di soli due euro (un euro per i ragazzi minori di 16 anni). I pasti vengono serviti in un ambiente curato, dove ci si sente a casa e dove ci si può recare con la propria famiglia. Per poter accedere al Ristorante Solidale basta rivolgersi all’Associazione “Bracciaperte” e chiedere di avere un colloquio al Centro di ascolto. Il centro di ascolto rilascerĂ una tessera valida 60 giorni e rinnovabile. Rlb è stata radio partner dell’evento, in diretta con Maria Rosaria Gairo.