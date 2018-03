Federico “Deddi” Servadei è fonico di palco di artisti nazionali e internazionali come Vasco Rossi, Ligabue, Nek, Skunk Anansie, The Prodigy e tanti altri ancora

RENDE – Il 29 e il 30 marzo, il Sud Studio Digital Sound di Angelo Sposato, e la Noise Live Events in collaborazione con Dj Service presenta un Masterclass di Tecnico del Suono Live con uno dei colossi italiani di ‘ingegneri del suono‘, Federico “Deddi” Servadei, fonico da palco di artisti di caratura nazionale e internazionale. Lo stage, inserito nel programma della V edizione del corso di Tecnico del Suono 2018, organizzato dal Sud Studio Digital Sound di Angelo Sposato e la Noise Live Events, consisterĂ nell’espletamento pratico della gestione di tutti gli aspetti audio di un vero evento, focalizzando le principali fasi del lavoro di un Tecnico del Suono in un contesto live e si avvarrĂ dell’esperienza ventennale di esperti del settore come Federico “Deddi” Servadei che sarĂ accompagnato da Gaspare Prete, sound engineer e P.A. man.

Angelo Sposato, tecnico del suono e titolare del Sud Studio Digital Sound

L’esperienza di Servadei che è fonico di palco di Vasco Rossi, Ligabue, Nek, Skunk Anansie, The Prodigy e tanti altri, nell’ambito del masterclass rappresenta un’opportunitĂ unica per conoscere step by step, gli strumenti del mestiere come microfoni, processori, mixer e impianti audio, passando poi al modo corretto per interfacciarli, fino ad arrivare alle diverse metodologie di mixaggio live.

Dalla simulazione del soundcheck alla taratura di un impianto audio

Tecnicamente, tramite un service audio allestito e la band Rust Quartet che suonerĂ dal vivo, simulerĂ un soundcheck prima di uno show e approfondirĂ le tecniche per la taratura di un impianto audio. Federico “Deddi” Servadei è il fonico di palco di Vasco Rossi ed è stato al mixing monitor dello strepitoso palco del Modena Park. Nel suo palmares di Sound Engineer nel settore live dai primi anni ’90 c’è gran parte della musica nazionale ed internazionale.