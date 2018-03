Sarà inaugurata domani ‘L’Arte di Meri – Mostra Personale’

Dalle ore 18 presso la Galleria d’Arte Le Muse di Myriam Peluso a Cosenza in Piazza Santa Teresa n°8 la Personale di Maria Rosaria Valenti.

COSENZA – La Mostra si protrarrà fino al 31 Marzo. Maria Rosaria Valenti, laureata in Ingegneria Edile presso l’università della Calabria, ma con una passione smisurata per l’arte sin da piccolissima. Autodidatta, priva di specifica formazione artistica, sempre alla ricerca di nuove tecniche artistiche da esplorare e sperimentare. Realizza lavori artistici su supporti in legno, utilizzando sassolini del mare dipinti con colori acrilici e integrati con altri elementi naturali. Trattasi di opere uniche interamente realizzate e dipinte a mano con cura e innata passione. Dimensioni variabili e personalizzabili. Ogni sassolino ha una storia da narrare che attraverso l’arte prende forma con i suoi svariati colori. Tutto nasce dall’idea di astrarre la quotidianità del mondo reale su un semplice supporto di legno, dove ogni pietra trova il suo ruolo e il suo significato, vestendosi dei colori più brillanti. L’opportuna combinazione dei sassi colorati, avvalendosi della reciproca bellezza, costituiscono unicamente l’opera artistica.