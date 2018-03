Arriva a Cosenza Stefano Santori per spiegare la “Mentalità vincente”

Stefano Santori è un formatore di fama internazionale che spiegherà dal vivo come avere una “Mentalità vincente”

RENDE – Troppo facile parlare di “vincente”, troppo semplice indicare alle persone idoli da emulare… Innanzitutto non esiste una sola ed unica mentalità vincente.Ognuno di noi, aspirando al successo che merita, può acquisire, o meno, la sua personale forma di Mentalità Vincente. Ma come fare a creare la propria mentalità vincente? Quali metodi usare?

A queste domande risponderà sabato 24 marzo dalle ore 9.30 presso l’Ariha Hotel in via G. Marconi a Quattromiglia di Rende, Stefano Santori nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Marco Chiappetta Enterprise, agenzia che si occupa di comunicazione a 360°. Il più esperto formatore italiano e coach “Mindset”, spiegherà il metodo per arrivare a comprendere e costruire la propria, personalissima, Mentalità Vincente. “Prima di cercare il metodo vincente, scopri qual è la tua mentalità Vincente” – afferma il mental coach, al fine di stimolare ed accrescere sempre di più la nostra Mentalità Vincente.

Chi è Stefano Santori

Laureato in Giurisprudenza, mental coach e formatore in PNL (programmazione neuro linguistica), si propone come obiettivo quello di far conoscere i metodi e sistemi di life coaching e counseling, tratti da uno studio di Richard Bandler e John Grinder in California. Inoltre ha conseguito il grado di “Trainer internazionale di PNL”, a cura di Richard Bandler, successivamente ha svolto il “Master Trainer in NLPBA”, una tappa di rilievo nel panorama di Pnl.

È consulente e formatore per numerose società , ha approfondito le sue conoscenze sulla comunicazione, sul management e sulla motivazione attraverso un approccio allo sviluppo personale, alla psicoterapia, in sinergia con i processi neurologici, linguistici e comportamentali.

Uno dei tratti distintivi della Pnl è quello di annoverarsi tra le “terapie brevi”, consistente nella capacità di offrire soluzioni in tempo reale ad un problema (in contesti aziendali funge da perno della motivazione, della spinta propulsiva verso la vittoria, e nello sviluppo dell’autostima del leader e dei suoi collaboratori).

Si può definire anche “mezzo potente” per arricchire le capacità delle persone, utilizzando le giuste tecniche, in termini di salvavita: combatte e cura le fobie, neutralizza i traumi emotivi, rintraccia le cause in modo immediato di un problema, una vera e propria ancora di salvezza per chi esercita e pratica Pnl.

Scegliere Cosenza come meta di “diffusione e divulgazione” di un messaggio vincente è solo l’inizio di una serie di iniziative, dedite a portare successo ed entusiasmo alle nuove generazioni; infatti Santori vanta collaborazioni con brand di spicco, tra cui: Tim, Mps, SdA, Ferrari, Poste Italiane, Findomestic, Maserati, Leasplan, Angelini, Finmeccanica, Europcar, De Agostini, Philip Morris, Bridgestone, Banca Mediolanum, Enel, Juventus, RdS, e tante altre.