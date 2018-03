Caffè Letterario: tour tra i bar di Acri tra radio, fotografia, gastronomia, cinema e concerti (PROGRAMMA)

Il progetto prende spunto dalla tradizione dei caffè letterari nati in Europa nel Seicento

ACRI (CS) – Entra nel vivo il tour Il Caffè Letterario. Un progetto finalizzato a realizzare una forte sinergia fra i settori Cultura e AttivitĂ produttive del Comune di Acri, attraverso un ciclo di eventi e micro eventi, legati all’arte ad alla cultura contemporanee che si terranno nei bar della cittĂ di Acri. Seguendo la piĂš pura tradizione dei Caffè Letterari nati in Europa nel Seicento come luoghi di confronto e scambio culturale, si intende usare lo spazio fisico del moderno Caffè come luogo dedicato alla convivialitĂ e al confronto tra cittadini. Il Caffè Letterario in tour mira a dar vita, dunque, ad una vera e propria tournĂŠe fra i locali del territorio aprendosi anche ad attivitĂ commerciali di altra natura. Gli eventi si terranno in un locale per volta a distanza, indicativamente, di una settimana-dieci giorni e consisteranno in reading, presentazioni di libri, micro-concerti, talk con artisti, autori e altre personalitĂ . Ciascun evento avrĂ una durata oscillante fra i 45 minuti e un’ora e trenta in virtĂš della tipologia dell’evento stesso, dell’interazione da parte del pubblico e dello sviluppo conseguente della serata in base anche alla volontĂ del locale di accogliere i clienti/pubblico. Format giĂ sperimentato altrove potrĂ costituire, per Acri, un’occasione per favorire la visita della cittĂ e offrire un’occasione di svago per i residenti. In tali occasioni gli esercenti potranno praticare, in via del tutto volontaria e in nessun caso obbligatoria, sconti sulle consumazioni o attivare particolari promozioni. La direzione artistica de Il Caffè Letterario in tour è affidata a Loredana Barillaro, direttore responsabile del magazine Small Zine (media partner dell’evento) in collaborazione con lo staff dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Acri.

PROGRAMMA

16 Marzo 17:30 – The Planet Lounge Bar, piazza Sprovieri

La radio al tempo dei social. Da mezzo di comunicazione a strumento di condivisione

Con Maria Rosaria Gairo voce di RLB Radioattiva e conduttrice della trasmissione Taxi Driver

22 Marzo 18:30 – The Fish cafè, via Einaudi

Il giornalismo e l’amore nell’epoca di Facebook

Presentazione del libro I papaveri Viole di Emilio Grimaldi

28 Marzo 18:00 – Orchidea Wine Bar, corso Pertini

Conversazioni sulla Fotografia

Incontro con Battista Salemme Storico dell’arte e fotogrado

6 Aprile 17:30 – 45 Giri, via Regina Elena

I volti della musica italiana

Presentazione del libro Storia della musica leggera italiana illustrata di Vincenzo Giordano

12 Aprile 17:30 – Gelateria Callipo, via Pastrengo

La letteratura vernacolare contemporanea

Presentazione del libro Tiampi Juti e ttiampi e mò di Angelo Canino

20 Aprile 18:00 – VadolĂŹ, viale Europa

Food for the mind/Cibo per la mente

Incontro con pizzaioli, food blogger e il rappresentante di Slow food Pollino – sibaritide

27 Aprile 18:00 – Il salotto delle donne, corso Pertini

Il cinema sperimentale in Calabria. Il caso del Laterale Film Festival

Incontro con Mattia Biondi direttore artistico del festival

5 Maggio 19:00 – Emon Club, via Don Milani

Contemporary Jazz

Concerto di Angelo Monaco Jazz Trio

11 Maggio 19:00 – Les Lolitas, via Padula

Tracce sparse di poesia liquida

Reading di poesei di autori locali e nazionali

18 Maggio 19:00 – La Kokkò, via Calamo

Le arti contemporanee come connessione tra i territori

Incontro e dialogo con vari artisti

26 Maggio 19:00 – Old Dog Cafè, via San Giacomo d’Acri

Dinamiche quotidiane di un vivere funambolico

Presentazione del libro Diario terapeutico di una plurirapa alla ricerca dell’equilibrio perfetto di Paola Curia con il contributo musicale di Monica e Basta