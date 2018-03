Prosegue “Spazio Musica” dell’Accademia Nuove Armonie

“Jaggae” concerto di presentazione nuovo lavoro discografico ad opera del chitarrista Francesco Mascio.

COSENZA – Per questa stagione concertistica, che ha giĂ visto la partecipazione di tanti artisti provenienti da ogni parte d’Italia, il direttore artistico Alberto La Neve ha orientato le sue scelte verso un mondo musicale differente da logiche commerciali e modellato da percorsi creativi di sperimentazione acustica. Il prossimo evento è previsto per sabato, alle ore 19.15 e vedrĂ come protagonista il musicista proveniente dal centro Italia Francesco Mascio. Poliedrico chitarrista e compositore, inizia i suoi studi in tenera etĂ sperimentando nel tempo vari generi musicali: dal blues al funk, dalla fusion al jazz, dalla world music al reggae fino all’improvvisazione radicale. PresenterĂ il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Jaggae”. Parola nuova che diviene titolo del disco e che nasce dall’unione fra Jazz e Reggae. Ogni brano esprime una benefica contaminazione tra generi, inclinazioni e atmosfere. Il rastafari e lo ska, il jazz, la musica africana, la musica caraibica nella sua accezione piĂš ampia, si innestano fra loro in un percorso unico e denso di suggestioni e significati profondi.