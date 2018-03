‘I Solisti e l’Orchestra’ domani all’Auditorium Casa della Musica

E’ una esperienza esaltante quella, presente già da diverse annualità , di dare ai giovani musicisti del Conservatorio l’opportunità ed il confronto con realtà musicali di grande pregio e con l’orchestra dal vivo.

COSENZA – Due saranno gli appuntamenti musicali con la rassegna: I Solisti e l’Orchestra. Il primo è previsto per domani e l’altro il 20 aprile. “Tramandare un’eredità così importante, cardine della cultura occidentale ed affidarla ai giovani – ha detto il direttore del Conservatorio M° Giorgio Feroleto – dà a tutti noi il coraggio e la determinazione per credere nel futuro e nelle loro possibilità .”

Domani è previsto un bellissimo concerto per violoncello ed orchestra di Franz Joseph Haydn n° 1 in do maggiore, la Sinfonia N° 13 K.V. 112 di Wolfgang Amadeus Mozart insieme a Adagio e Fuga in do minore K.V. 546. Un programma che gioca sul classicismo viennese e che ha, come impronta, il gioco virtuosistico del violoncello che con “garbo inventiva, grazia, allegria, buonumore, spirito, serenità , vivacità , si muove” e non a torto essere essere considerato come tra i più pregevoli dei suoi circa vent concert. Il virtuosismo è scintllante ma non ostentato, con un naturale equilibrio tra dimostrazione di bravura e interesse puramente musicale, mentre sono evitat quei contrast accesi e drammatci tra solista e orchestra che saranno tipici del concerto ottocentesco. Apre e chiude il concerto Mozart con l’Adagio e Fuga K.V. 546 opera della maturità espressiva e la giovanile sinfonia n° 13 di Mozart, opera del soggiorno milanese nel 1771. Violoncello solista è Antonio Silvestro Salvat, brillante allievo del Conservatorio di Cosenza, direttore è Marco Titotto. In concerto è, come di consueto, alle ore 20.30 presso l’Auditorium Casa della Musica.