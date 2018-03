La versione silana dei conchiglioni ripieni

Un piatto tipico della tradizione calabrese rivisitato dallo chef di QuiCosenza

Questa settimana lo chef di QuiCosenza presenta una ricetta dei conchiglioni ripieni in versione silana con ricotta di capra e ‘nduja.

CONCHIGLIONI RIPIENI

Ingredienti per quattro persone:

320 grammi di conchiglie grandi

250 grammi di ricotta

10 centilitri di latte

20 grammi di ‘nduja calabrese

30 grammi di passata di pomodoro

20 grammi di burro

5o grammi di formaggio grattugiato

sale e pepe nero quanto basta

Iniziamo cuocendo le conchiglie in abbondante acqua salata per la durata scritta sulla confezione. Nel frattempo prendiamo una ciotola e mettiamo la ricotta, la ‘nduja e il latte. Mescoliamo per bene cosi da creare un composto ben amalgamato, aggiungiamo sale e pepe, scoliamo le conchiglie raffreddiamole in acqua fredda e riempiamole con il composto. Imburriamo una teglia e mettiamo al suo interno le conchiglie, mettiamo sopra un fiocco di burro, un po’ di passata di pomodoro e il formaggio grattugiato. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e inforniamo il tutto per circa 10 minuti, passato il tempo i nostri conchiglioni sono pronti per essere degustati ben caldi. Se vogliamo arricchire il nostro piatto possiamo mettere sul fondo un po’ di besciamella.

Abbinamento: un buon rosso giovane di medio corpo con poco tannico, ma molto aromatico in bocca. Consiglio un Merlot igt Sicilia