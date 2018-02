Max Mazzotta al Piccolo Teatro Popolare per l’associazione “Luci nelle Grotte”

Torna in scena domani al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia con una doppia replica alle ore 18,30 e alle 20,30 lo spettacolo di Libero Teatro.

Flavio Casella. Lo spettacolo scritto e diretto da Max Mazzotta, vedrĂ sul palco insieme a lui anche gli attori Graziella Spadafora e Paolo Mauro. TARSIA (CS) – si terrĂ nel nuovo teatro in piazza San Francesco, allestito grazie ad un protocollo d’intesa con il Comune di Tarsia, dall’associazione culturale Luci nelle Grotte che, nata due anni fa come compagnia di teatro amatoriale, ha l’obiettivo di promuovere attivitĂ teatrali sul territorio. “Vogliamo portare il teatro anche in una zona periferica come la nostra, ospitando spettacoli di compagnie professioniste. L’idea è di riuscire ad avere in futuro un vero e proprio cartellone. Abbiamo scelto di ospitare Prove Aperte perchĂ© è una commedia brillante che parla dei problemi del mondo del teatro, cercando così di sensibilizzare il pubblico oltre a farlo divertire” afferma il direttore artistico dell’associazione. Lo spettacolo scritto e diretto da, vedrĂ sul palco insieme a lui anche gli attori.Â

Prove Aperte racconta le vicende di tre teatranti calabresi Mimì, Cocò e Carminuzzu (folle regista dei nostri tempi) alle prese con l’allestimento di uno spettacolo da rappresentare in un importante teatro con pochi giorni a disposizione e con una compagnia ridotta al minimo indispensabile. La forza di Prove Aperte sta sicuramente nella irresistibile, surreale comicitĂ dei personaggi; se Carminuzzu è un regista talmente pazzo da costringere i compagni a improvvisare una scena che ha come protagonisti una soppressata e un salumiere, Mimì e Cocò sono degnissimi rappresentanti della vasta gamma di manie, vezzi, isterismi e sindromi compulsive che caratterizzano gli attori. La sinceritĂ della loro follia fa sì che ciò che avviene in scena risulti nello stesso tempo del tutto incredibile e assolutamente verosimile; il pubblico viaggia sospeso fra questi due opposti, domandandosi per tutto il tempo se i personaggi sul palcoscenico siano tre poveri guitti, oppure degli artisti talmente grandi da risultare incomprensibili. Al di lĂ della risposta che ciascuno spettatore si darĂ , lo scopo dello spettacolo è proprio quello di stimolare domande e allo stesso tempo raccontare, con l’esplosiva leggerezza della comicitĂ , il dramma della vita nel teatro, le quotidiane difficoltĂ con cui si scontra chi si rassegna a fare della poesia, del sogno e dell’immaginazione il proprio mestiere; la fatica, l’amore e la follia che ne costituiscono la straordinaria essenza.