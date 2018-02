Ad Amantea il primo raduno dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana

Incontro ufficiale tra i Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana calabresi

AMANTEA (CS) – Primo raduno regionale per i Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana calabresi. A Campora San Giovanni presso il centro congressi La Principessa, domenica 11 febbraio, si sono riuniti i componenti dell’associazione composta dai personalità che, come noto, abbiano acquisito benemerenzenemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. In attesa del raduno nazionale che si terrà a Cosenza con la partecipazione anche delle sezioni estere il prossimo 28 e 29 aprile l’incontro è stato un’occasione per fare un resoconto dell’attività finora svolta sul territorio. Numerose sono infatti le donazioni e le iniziative a scopo benefico poste in essere soprattutto dalla sezione cosentina dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana intitolata alla memoria di Mario Metallo. All’organizzazione dell’evento hanno partecipato attivamente il presidente della sezione di Cosenza Cavaliere Ufficiale Angelo Cosentino insieme al Cavaliere Pasquale Giardino, Ispettore del Lavoro con delega ai rapporti con la Stampa e Cerimoniale. Presenti anche delegati delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro tra cui l’ ingegnere aerospaziale De Luca, che presta la sua attività professionale nella base spaziale in Olanda, e Monsignor Pier Maria del Vecchio che ha ufficiato la messa celebrata nella chiesa interna al centro congressi.  Â

