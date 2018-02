Cinquantamila persone alla prima sfilata del 60° Carnevale di Castrovillari

Terminerà domani la 60^ edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, che come ogni anno, ha accolto centinaia di presenze, tra curiosi e turisti provenienti dalle vicine regioni.

CASTROVILLARI (CS) – Circa 50 mila persone, provenienti da ogni parte della Calabria e dalle regioni vicine, hanno assistito nella città del Pollino alla prima sfilata in maschera del 60° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, evento organizzato dalla Pro Loco cittadina. Oltre duemila figuranti hanno preso parte al lungo serpentone, 50 i camper allocati nell’area mercatale e nel piazzale delle Ferrovie per festeggiare “Re Burlone”. Caratteristiche predominanti, anche quest’anno, l’allegria, la musica, i colori e il divertimento dlla “Parata della Gioia”, curata da Tiziana La Vitola e Khadigia Russo, che ha visto nella centralissima Piazza Municipio, sfilare tantissimi bambini in maschera.

Occasione questa, per premiare le scuole che hanno partecipato al 14° concorso artistico, rivolto alle classi III, IV, V, delle scuole primarie per la realizzazione del manifesto del Carnevale dei Bambini:

1° Classificato – il Disegno, rappresentante un “Clawn” a cura della Classe IIIA del 1° Circolo didattico Plesso Via Roma;

2° Classificato – classe IV B Villaggio Scolastico

3° Classificato – le classi IV C-D 2° Circolo di Castrovillari

Al pomeriggio centinaia di persone hanno applaudito e partecipato con grande entusiasmo, apprezzando lo spettacolo regalato, dai gruppi iscritti al 26° Concorso per Gruppi Mascherati, intitolato al compianto Franco Minasi, che per anni “ha dato onore” alla Pro Loco ed al suo Carnevale, partecipando con estro e originalità, che lo contraddistinguevano, all’allestimento di maschere e carri allegorici esilaranti. La sfilata è stata aperta dalla neo “Madrina del Carnevale” Giarda Sartori ed è stata accolta nella postazione alta del percorso dai due speaker animatori, Marco Graziadio e Arianna Blotta.

In testa al lungo i gruppi folklorici con i “Piccoli “e il Gruppo della Pro Loco. Di scena quest’anno, come accadde al 50°, il Brasile con il gruppo “Cores e Magia”. I gruppi iscritti al concorso hanno già avuto una prima votazione da parte della giuria tecnica e da quella popolare mediante l’acquisto del biglietto della lotteria; questi voti si andranno a sommare a quelli di martedì per avere la classifica generale.

La serata presentata da Carlo Catucci coadiuvato da Georgia Nicoletti, presenti sul palco anche le fasciate del concorso della Madrina del Carnevale, Miss Sorriso, Nadia Pace e Miss Maschera, Rosmery Gerbasi, si è conclusa in Piazza Municipio, con il concerto “Sud in festa” a cura di Calabria Sona. Sul palco Kalabria Orchestra, Giancarlo Pagliarunga, I Terraemares, I beddi di Sicilia, Maria Anna Nolè- Ragnatela Folk, Ciccio Nucera Emy Vaccari delle Muse, Peppe Sapone e Valentina Balistreri. Più che soddisfatti il direttore artistico e il presidente della Pro Loco, rispettivamente Gerardo Bonifati ed Eugenio Iannelli per la prima grande sfilata. A portare i saluti al popolo del carnevale il sindaco Mimmo Lo Polito.

Intanto questa sera, con inizio alle ore 21,00, presso il Teatro Sybaris sarà di scena il “ Gran Galà” con del Festival del Folklore, serata di grande richiamo dove i gruppi partecipanti offrono il meglio, attraverso scenografie, costumi, canti e balli tipici, attraverso l’interpretazione delle tradizioni culturali ed etniche del proprio Paese di origine.