Escursioni ed ecoturismo dalla Calabria al Marocco (PROGRAMMA)

Visite guidate tra archeologia e natura alla scoperta di panorami spesso sconosciuti

COSENZA – Il circolo Cosenza – Rende dell’associazione Verdi Ambiente Società ecoturismo ha reso noto il programma delle iniziative calendarizzate nel 2018. Interessanti e suggestive escursioni e visite guidate in Calabria, ma anche fuori regione e all’estero. Un’ottima occasione per socializzare e scoprire patrimoni artistici e naturalistici poco conosciuti. Il programma ovviamente è indicativo e suscettibile di variazioni, per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3381528077 e 3391053610.

PROGRAMMA ESCURSIONI VAS CALABRIA 2018

11 Marzo: visita guidata al Museo Archeologico di Crotone e al Castello normanno di Santa Severina

29 Marzo – 2 Aprile: Pasqua in Marocco, tour delle città imperiali

15 Aprile: escursione a Zungri nell’insediamento rupestre dei monaci Basiliani su probabile insediamento precedente protostorico

20 Aprile: visita ad Aieta uno dei borghi più belli d’Italia e al bioparco dell’Alto Tirreno Cosentino

6 Maggio: visita guidata al Palazzo Reale di Napoli

15 Maggio: 13° edizione di Magiasano Cosenza

27 Maggio: escursione all’oasi WWF di Morigerati e visita alla cascata Capelli di Venere a Casaletto Spartano situata nel Parco Nazionale del Cilento

3 Giugno: visita guidata al Museo archeologico di Monasterace e al sito archeologico di Caulonia

Giugno: visita guidata alla Reggia di Caserta e dintorni

Giugno: campagna Vas Diritti al Mare e diritti del Mare a Guardia Piemontese Terme

Giugno: campagna Vas Prevenire è meglio che spegnere Parco Nazionale del Pollino, Civita

Settembre: Antiquarium Saepinum, area archeologica di Sepino/Altilia, Grotte di Pastena, Abbazia Fossanova Priverno

Settembre: escursione a Craco la ‘città fantasma’ e al castello del Malconsiglio di Miglionico

Ottobre: assemblea nazionale Vas 8° edizione del Premio internazionale di Ecologia VerdeAmbiente Sorrento