Cinema gratis nel suggestivo centro storico di Rende

Sabato 3 febbraio, appuntamento al Cinema Santa Chiara con la rassegna cinematografica sovietica e russa

RENDE (CS) – Il 2018 è iniziato all’insegna di un’intensa attività culturale nel centro storico di Rende. Nel mese di gennaio infatti non sono mancati appuntamenti di rilievo. Da importanti mostre d’arte ad un’altrettanta importante rassegna cinematografica del Cinema Sovietico e Russo “Mosfilm” presso il Cinema Santa Chiara del centro storico di Rende, ormai più volte ribattezzato come la culla di iniziative culturali della città di Rende. La rassegna del cinema russo è iniziata lo scorso 7 gennaio e, tra la proiezione di pellicole cinematografiche, di musiche e abiti tradizionali, la cultura russa sta travolgendo il nostro centro storico. Se ne dice particolarmente entusiasta il sindaco Marcello Manna e gli assessori comunali Marta Petrusewicz assessora alla Cultura, Marina Pasqua assesora alle Pari opportunità e Domenico Ziccarelli assessore al Centro Storico che sottolineano che l’importante evento che sono onorati di ospitare, si inserisce in un ampio progetto di valorizzazione delle risorse culturali del nostro territorio, coniugando il cinema all’inclusione sociale.

La rassegna prevede ingresso gratuito, a testimonianza di un’amministrazione dedita alla cultura e alle sue innumerevoli sfumature di cui saranno certamente felici gli appassionati di cinematografia e non solo, poichè possono godere di uno spettacolo degno di nota. Nei precedenti appuntamenti si sono contati tantissimi partecipanti alla manifestazione cinematografica e altrettanti visitatori per le vie del centro storico. Sabato 3 febbraio, alle 20.00 si proiettarà il film “Specchio” del 1974: 120 minuti di proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano con la regia di Andrei Tarkovskij. Successivamente, la serata sarà allietata da un’esibizione musicale al pianoforte di Daria Mishurina e al flauto da Nataliia Ivnickaia che eseguiranno brani di Juri Dolgicov, Juri Zabutov e Christoph Gluck.