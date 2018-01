Arredo casa: sempre più spesso gli italiani preferiscono i negozi online

Internet ha cambiato tante cose, dai modi di comunicare fino ad arrivare al gaming e naturalmente al business e alle professioni.

Se dovessimo però indicare un settore che più di tutti ha giovato dell’esordio della rete, non avremmo difficoltà ad individuarlo nello shopping: gli acquisti digitali, oggi, rappresentano infatti una abitudine oramai molto radicata nelle routine dei consumatori. All’interno di questa prospettiva telematica, poi, troviamo comparti come l’arredo casa che stanno riscuotendo davvero un grande successo: nicchie come l’arredamento, non a caso, dimostrano di essere le preferite dai Millennials, ovvero i grandi “consumer” di questa generazione. Non solo arredamento, però: anche l’oggettistica di design e le suppellettili artistiche hanno visto un vero e proprio boom in termini di acquisti su Internet. Questo perché ai consumatori di oggi piace soprattutto la personalità e l’unicità di ciò che comprano.

Arredo casa: gli italiani lo ordinano su Internet

L’arredamento è sempre più spesso una questione di ricerche su Google, di bit e di pixel: secondo i dati del settore, infatti, il 56% degli italiani compra l’arredo per la propria casa su Internet. Il merito va agli e-commerce specializzati come Duzzle, un negozio che mette a disposizione online diversi mobili di design, sia per interni che per esterni. Le motivazioni che si celano dietro questo boom sono tutt’altro che incomprensibili: in primis la questione investe la comodità dell’acquisto, ma anche l’ampiezza degli assortimenti disponibili in rete, di gran lunga superiori a quelli dei negozi fisici. Inoltre, anche il polso del fatturato di questi negozi elettronici testimonia questo trend: nel 2017 è aumentato del +3,4%, e questa annata ha visto tante aziende di design investire nel settore e-commerce. Al punto che il fatturato online di queste imprese ha toccato quota 650 milioni di euro.

Design e acquisti online: l’Italia fra le prime in classifica

I numeri nel settore dell’arredamento di design online, vedono l’Italia primeggiare nella classifica europea: la media degli acquisti effettuati in questo comparto, infatti, si dimostra superiore rispetto a quelle della maggior parte dei paesi della zona EU. Solo le nazioni nordiche hanno fatto meglio (+7%), e questo è del tutto normale, visto che è da lì che provengono alcuni dei marchi più rinomati di home design. L’Italia, dal canto suo, ha primeggiato nel settore dell’arredamento di design vintage: qui da noi, infatti, i consumatori dimostrano di apprezzare molto i mobili antichi, con un 38% di italiani che usa il web per scovare questi pezzi esclusivi. Tornando all’arredo online, il nostro Paese ha visto una crescita esponenziale nell’ultimo anno: il settore degli acquisti digitali è stato infatti investito da un aumento pari al +48% in termini di vendite uniche. Ancora una volta, sono i giovani Millennials a farsi promotori di questa tendenza.