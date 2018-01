A Cosenza beneficenza a ‘chilometro zero’ grazie ai Cavalieri al Merito

Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana uniti per dare sostegno a 120 famiglie che vivono il dramma della dialisi

COSENZA – Beneficenza e solidarietà attraverso prodotti a ‘chilometro zero’. Con l’intermediazione della sezione cosentina dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana intitolata alla memoria di Mario Metallo, la società cooperativa agricola Coab ha donato delle arance ai dializzati. Il presidente della Coab di Corigliano Nicola Cilento, membro dell’Unione Provinciale Agricoltori di Cosenza, ha coinvolto nel progetto ben 120 famiglie iscritte all’associazione Sud Trapianti Cosenza che hanno beneficiato della donazione. Il tutto reso possibile dall’iniziativa fortemente voluta da Rachele Celebre presidente dell’associazione che si occupa di trapianti nonché iscritta ai Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. I dializzati, grazie alla collaborazione delle tre realtà, hanno così ricevuto oltre al cesto mensile di derrate alimentari anche le arance di Corigliano. A partecipare attivamente alla distribuzione delle donazioni è stato il presidente della sezione di Cosenza Cavaliere Ufficiale Angelo Cosentino insieme al Cavaliere Pasquale Giardino, Ispettore del Lavoro con delega ai rapporti con la Stampa e Cerimoniale. L’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana dimostra la sua assidua presenza nel mondo del volontariato su tutto il territorio cosentino.

Il 22 dicembre al Teatro Rendano sono state ufficializzate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato a cittadini residenti in provincia di Cosenza che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Si tratta Cavaliere Colonnello Marco Grazioli, Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza; del Cavaliere Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Luca Bozzarelli in servizio presso l’Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza; del Cavaliere Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri Danilo Guidi Comandante dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia CC di Scalea; del Cavaliere Francesco Forte Capo Squadra dei Vigili del Fuoco a riposo; del Cavaliere Francesco Martire Dirigente Medico del Lavoro dell’Azienda Sanitaria di Cosenza e del Cavaliere Giovan Battista Perciaccante Imprenditore edile, Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Cosenza. Il prossimo 11 Febbraio a Cosenza è in programma il primo raduno regionale, mentre si terrà sempre nella città dei bruzi il raduno nazionale con la partecipazione anche delle sezioni estere il 28 e il 29 aprile.