‘Senza Filtro Tour’ dei Sabatum Quartet approda a New York

I Sabatum Quartet, dopo i successi avuti nei mesi scorsi in Sicilia e in Campania, dopo i dieci concerti a Milano e quelli a Buenos Aires in Argentina, altre tre esibizioni nell’ambito del “New York Times Travel Show” che si terrà presso il Javits Center nei giorni 26, 27, 28 Gennaio.

COSENZA – Il quartetto del Savuto poi, nella grande mela interverrà anche nel rinomato e famoso store eno-gastronomico di Manhattan “Eataly”. Madrina dell’evento sarà la famosa Lidia Bastianich la quale presenzierà con la band anche alla conferenza degustazione organizzata dalla Regione Calabria nella tarda mattinata del 27 all’interno dei padiglioni del Javits Center. La band, ospite della manifestazione nel padiglione della Regione Calabria, creerà anche dei momenti di musica itinerante per far assaporare quelle atmosfere tipicamente “ genuine ” che spesso si ritrovano nei tipici borghi calabresi.

Le tradizionali “Strine” e le “Tarantelle” forniranno prova di quella che è la memoria storica regionale in un ambiente internazionale come quello degli States. Un ruolo dunque di ambasciatori musicali della Calabria n el mondo che calza a pennello al Sabatum.

La band, infatti, riesce a far conciliare da oltre tredici anni, un lavoro di ricerca del repertorio tradizionale con la composizione di brani propri. Questa sinergia ha l’intento di raccontare la Calabria di oggi, una regione con delle criticità , ma anche con grandi eccellenze e capacità di confronto in ambiti internaz ionali. Una regione come quella calabrese, che ha nel la sua storia, nel la sua cultura e nel l a sua grande enogastronomia, i punti di maggior rilevanza .

Caratteristiche che hanno letteralmente stregato Lidia Bastianich durante la sua recente visita in Calabria. Ritornando alla band, va presa in considerazione la loro grande esperienza internazionale; numerose sono state le loro partecipazioni all’estero , dal Canada , all’Argentina , dal Belgio alla Germania ed ora negli Usa. In tutti i tour, i membri , hanno saputo far emergere tutte le loro capa cità comunicative e sono sempre stati in grado di trasmettere tutti i messaggi semantico-musicali presenti nel loro repertorio, anche ai nativi ed a tutte le fasce di pubblico anche non di origine Italiana. La comunicazione plurilinguistica della band, di certo aiuta in tale operazione, cosi come, è di sicuro impatto la pluralità vocale e sonora di tutti i musicisti che compongono il gruppo.

Queste iniziative, testimoniano ancor di più come la Calabria vuole offrire al mondo un’immagine innovativa e globale, confidando pertanto di stimolare l’arrivo di nuovi flussi turistici, per far stimolare la curiosità per un possibile ritorno e una riscoperta delle tipicità ed i valori autoctoni dei tanti Calabresi ormai di seconda e di terza generazione, radicati negli USA.