Baccalà e ceci, un secondo di pesce da gustare

Purea croccante di ceci e carote per una sfiziosa ricetta

Continua il nostro viaggio all’insegna del mangiare bene. Questa settimana prepareremo un secondo di pesce. Il baccalà è buono tutto l’anno, nono solo a Natale. Vi preparerò una buona ricetta un po’ sfiziosa con l’uso del baccalà e dei ceci. Useremo il baccalà: esistono in commercio due tipi quello salato, oppure quello congelato. Consiglio di usare quello congelato essendo dissalato e pronto all’uso. Se invece volete usare quello salato basta metterlo a mollo almeno tre o quattro giorni prima avendo cura di cambiare l’acqua spesso almeno ogni 8 ore , consiglio che vi do sciaquatelo bene prima sotto l’acqua corrente e tagliatelo a pezzi cosi l’operazione di dissala tura sarà piu veloce. La ricetta che vi voglio proporre e del baccalà fritto con una purea di ceci e carote croccanti.

BACCALA’ AI CECI

Partiamo dagli ingredienti sempre per 4 persone:

4 pezzi di baccalà

2 carote

250 grammi di ceci lessi

1 costa di sedano

1 cipolla rossa

1 arancia

2 foglie di alloro

noce moscata e sale quanto basta

Iniziamo la nostra ricetta facendo una purea di ceci. In un pentolino mettiamo dell’olio di oliva e facciamo imbiondire il sedano, 1 carota e la cipolla tagliata a pezzi piccoli. A questo punto mettiamo i nostri ceci lessi e facciamo amalgamare il tutto con un po’ di acqua con un pizzico di sale. Mettiamo la foglia di alloro e facciamo cuocere a fuoco basso per circa 8/10 minuti. A questo punto leviamo la foglia di alloro e grattugiamo all’interno la buccia di 1 arancia e un po’ di noce moscata. Quest’ultima donerà alla crema un gusto più fresco ai ceci. Frulliamo il tutto con un mixer ad immersione per ottenere una crema di ceci.

Asciughiamo il nostro baccalà e friggiamolo in un pentolino dove avevamo messo un litro di olio di semi di girasole. Iniziamo prima da due pezzi e poi gli altri due. Facciamo cuocere per bene finché il nostro baccalà non si sarà ben dorato. Nel frattempo puliamo la carota e tagliamola a fettine sottili e quando il nostro baccalà risulterà cotto mettiamolo da parte e friggiamo le carote per qualche minuto. Assembliamo il piatto ponendo sul fondo la nostra crema di ceci, sopra un pezzo di baccalà e poi le carote. Un filo di olio e il nostro secondo è pronto per essere gustato.

Abbinamento: un buon vino italiano, per me il Terre di Cosenza dop rosato è il giusto abbinamento. Tutto da provare