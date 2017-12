A Cosenza si sperimenta il liceo breve approvato dal Ministero dell’Istruzione

Dal prossimo anno sarà possibile iscriversi a corsi della durata di soli quattro anni

COSENZA – Il Liceo Classico ‘Bernardino Telesio’ di Cosenza amplia ancor più la propria offerta formativa. Ieri il MIUR ha approvato nell’alveo di un piano di innovazione ordinamentale la candidatura avanzata dalla gloriosa scuola calabrese per l’introduzione di un percorso di studi con una durata inferiore, in totale gli anni saranno 4 e non 5. Il tutto partirà a settembre dell’anno scolastico 2018/2019 e coinvolgerà in via sperimentale 100 istituti scolastici i quali potranno avere solo una classe da dedicare al progetto. Il corso di studi quadriennale, quanto alle finalità, garantirà, attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e all’utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili, l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali e Linee Guida.

Le 100 scuole ammesse con il decreto del MIUR sono così distribuite: 44 al Nord, 23 al Centro, 33 al Sud. Le iscrizioni saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio, la stessa data prevista per le iscrizioni ai percorsi ordinari. Il Dirigente Scolastico, Antonio Iaconianni, evidentemente entusiasta ha così commentato: «Il nostro ‘Telesio’ è sempre più moderno e sempre più al passo con i tempi! Questa approvazione da parte del MIUR ci inorgoglisce e ci da nuove responsabilità: il nuovo percorso di studi chiamato “Liceo Breve” garantirà l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di riferimento in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze previste per il quinto anno di corso, ma entro quattro anni. Nessuno “sconto”, come dichiarato anche in una nota del MIUR, sugli obiettivi formativi.

Il Liceo Telesio – ha continuato Iaconianni – assicurerà il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee guida. Un grazie di cuore – ha concluso il Preside – va al Collegio dei Docenti che ha approvato questo nuovo percorso, mostrando sensibilità verso le esigenze di un’utenza che sta cambiando e che va adeguatamente preparata alle sfide della società contemporanea. E’ il grande Telesio che si pone ancora una volta sulla scena nazionale come luogo magnifico di confronto ed incontro tra tradizione ed innovazione, per preparare le giovani generazioni ad un mondo nuovo dove il nozionismo fine a se stesso non ha più spazio, ma dove una formazione che offra gli strumenti per leggere le dinamiche contemporanee è l’unica vera garanzia di successo per i nostri giovani e per la classe dirigente di domani».