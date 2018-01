La Corrida cerca nuovi dilettanti allo sbaraglio, provini in Calabria

Lo staff della nota trasmissione televisiva alla ricerca di persone che sappiano ballare, cantare, suonare o recitare

LAMEZIA TERME (CZ) – Martedì 23 e Mercoledì 24 Gennaio 2018 la redazione de La Corrida sarà a Lamezia Terme per cercare dilettanti allo sbaraglio che sappiano ballare, cantare, recitare e suonare per la nuova edizione del programma. Chiunque voglia partecipare ai provini per la prossima edizione dovrà iscriversi compilando il form al sito: www.magnoliatv.it/lacorr ida o chiamare il numero: 02-36767454 oppure mandare una email con i propri dati a lacorrida@magnoliatv.it La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio è un programma inventato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, in onda in radio dal 1968 al 1979 e, successivamente, in televisione dal 1986 al 2011. La trasmissione è stata condotta da Corrado dal 1968 al 1997. Successivamente, dal 2002 al 2009, la conduzione del varietà è stata affidata a Gerry Scotti, mentre nel 2011 è andata in onda l’ultima edizione, presentata da Flavio Insinna. Nel 2017 sono stati avviati i casting per la nuova edizione che andrà in onda nel 2018 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.

