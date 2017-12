L’evento si concluderà con un concerto, una cena a base di canapa e l’inaugurazione della SKA (Saletta Kreativa Autogestita)

COSENZA – Attualità e contro-informazione negli eventi promossi dal Collettivo Autonomo Studentesco di Cosenza. Giovedì 28 Dicembre presso il Centro Sociale Rialzo nell’area delle ex officine ferroviarie a Cosenza tra Viale Parco e via Popilia, si terrà a partire dal pomeriggio una manifestazione dedicata alla cannabis e alla sorella più diligente canapa. Il primo momento dell’iniziativa sarà presentato in un nuovo spazio, la SKA (Saletta Kreativa Autogestita). La nuova casa del collettivo, un luogo che sarà destinato allo studio, all’aggregazione, all’incontro, al confronto e a iniziative di vario genere. Il progetto della nuova “saletta” è stato fortemente voluto da tutti i membri del collettivo perché ritenuto ideale per sperimentare quell’autogestione che, troppo spesso, manca nelle nostre scuole, per promuovere controcultura e per far diventare noi giovani parte attiva della città in cui viviamo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

DIBATTITO “Canapa a 360°” alle 18:30 – SKA (Saletta Kreativa Autogestita)

ANTONINO CHIARAMONTE

Uno dei pionieri della coltivazione della canapa in calabria e presidente dell’assocuazione canapa e filiera. Autore del libro “Juana, una storia nell’erba” pubblicato nel 2013, in cui fa una profonda ed accurata riflessione sul tema “Marijuana”, droga leggera e fonte di devianza sociale per alcuni, pianta officinale ricca di potenzialità terapeutiche per altri, richiamando l’attenzione sui differenti orientamenti legislativi, nel mondo ed in ambito europeo.

CENA A BASE DI CANAPA alle 20:30 – Cucina Popolare

A cura e negli spazi della Cucina Popolare, nata dalla necessità di fornire alla città un’alternativa di ristorazione dal basso e lowcost, senza rinunciare alla qualità. Dalla gente, per la gente.

MALERBA alle 22:30

Appunti per una coltura psichedelica. Malerba è una performance di teatro e musica. Partita dalla Calabria il 2 ottobre 2016, dal Ricetto degli Enotri di Tortora (il teatro più piccolo del Mediterraneo), la performance, ideata e scritta da Manolo Muoio, ha compiuto nelle ultime settimane del 2016 un intenso tour europeo che si è snodato attraverso Italia, Francia e Spagna, nell’interpretazione del cantastorie Biagio Accardi, conosciuto per il suo “viaggio lento”, compiuto in questi anni nel Parco Nazionale del Pollino, insieme all’asinella Cometa Libera. Lo spettacolo sarà messo in scena negli spazi e grazie alla collaborazione di Auditorium Popolare, un progetto nato per produrre e riprodurre musica, arte, cultura, politica e socialitá genuina, proponendo l’incontro fra culture diverse e la partecipazione dal basso totalmente fuori dagli schemi economici dei grandi eventi, per salvare la città dal degrado culturale che vive negli ultimi anni e un luogo come quello degli ex capannoni ferroviari che altrimenti sarebbe stato destinato alla speculazione edilizia o all’abbandono. Lo spettacolo sarà a sottoscrizione libera e il ricavato devoluto agli artisti.

REGGAE DJ SET alle 23:30 – Auditorium Popolare

Le iniziative si concluderanno con un DJ Set a cura della “Mujina Crew” che l’anno scorso ha festeggiato ben 10 anni di attività nel territorio cosentino ed internazionale e che collabora da sempre con il progetto Auditorium Popolare, infatti grazie a questa è stato possibile organizzare concerti come quello degli Africa Unite o degli SKAtalites.