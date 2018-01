La Calabria ospiterà il mondo del Trono di Spade in un magico castello

REGGIO CALABRIA – Da giovedì 4 a sabato 6 gennaio 2018 si terrà a Reggio Calabria la manifestazione Il Vento dei Sette Regni, un evento ispirato al fenomeno televisivo mondiale Il Trono di Spade e dedicato a tutti gli appassionati della serie tv e del fantastico. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Level Up e dalla cooperativa Turismo per Tutti, si terrà nella splendida cornice del Castello Aragonese di Reggio Calabria e promette di radunare numerosi appassionati provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni vicine. Numerose installazioni, stand ed attività trasporteranno i visitatori nell’avvincente mondo visto nella serie, compresa una replica a dimensioni reali del trono di spade, sulla quale sarà possibile fare foto.





All’evento parteciperanno anche numerosi figuranti con indosso gli abiti della serie televisiva e che accoglieranno il pubblico come farebbero i personaggi veri e propri. Tra le associazioni coinvolte I Cantori del Westeros che dopo numerose esibizioni in tutto il paese (compresa Lucca Comics & Games) sono considerati uno dei gruppi di figuranti e cosplayers più importanti d’Italia. Oltre a loro prenderà parte all’evento, in qualità di ospite d’onore, Letizia Ciampa, doppiatrice celebre per aver interpretato, nell’edizione italiana, la voce di Emilia Clarke, ovveroDaenerys Targaryen, protagonista femminile della serie. Ma non solo! Letizia Ciampa è stata la voce italiana di Emma Watson, che ha vestito i panni di Hermione Granger nella saga di Harry Potter.







Durante l’evento associazioni e gruppi locali quali Militia Fretensis e Otakube, intratterranno il pubblico con attività di rievocazione storica e laboratori dedicati al mondo del cosplay. Per tre giorni il Castello Aragonese, principale simbolo storico della città, diventerà una delle roccaforti del continente fantastico Westeros e dalla quale gli amanti del fantasy non vorranno più separarsi. Ricordiamo che Il Trono di Spade (in lingua originale Game of Thrones), arrivata alla settima stagione, è la serie televisiva di maggior successo della storia nonché una delle più apprezzate della critica, soprattutto per la qualità della recitazione e per la trama intrigante che ha appassionato milioni di spettatori di ogni fascia di età. Dunque non stupitevi se, i primi di gennaio, vedrete draghi alati sorvolare la città di Reggio Calabria.