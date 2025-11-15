L’Unical rafforza il counseling e punta al benessere spicologico con “PRO-BENE-COMUNE 2.0”

RENDE – Promuovere il benessere psicofisico della comunità accademica e ridefinire la qualità della vita universitaria: è questa la direzione su cui l’Università della Calabria ha scelto convintamente di investire e lo fa con PRO-BENE-COMUNE 2.0, il progetto nazionale di cui l’Unical è soggetto capofila.

Con questo nuovo step si dà continuità e nuovo impulso al percorso già avviato con il progetto PRO-BEN, integrando ricerca e interventi pratici a sostegno del benessere psicologico, dell’inclusione e della partecipazione attiva di studenti e personale universitario, e consolidando le buone pratiche sviluppate negli ultimi anni dal Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo (SCPA).

“Rafforzare il servizio di counseling – dichiara il rettore Gianluigi Greco – e renderlo ancora più presente nella vita del Campus è una esigenza condivisa dalla comunità, e su cui il Senato accademico ha posto l’accento fin dalla sua seduta di insediamento. Infatti, l’erogazione di servizi di supporto psicologico strutturati, accessibili e a titolo gratuito è sempre più riconosciuta come una necessità fondamentale per la popolazione studentesca e per il personale. Vogliamo investire in modo concreto su questi strumenti, compensando i fondi in esaurimento del PNRR e affidando al delegato per il Counseling, Francesco Craig, il compito di potenziare le attività e gli interventi a sostegno del benessere della nostra comunità”.

Unical coordina la rete nazionale

Nel progetto PRO-BENE 2.0, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con 1.675.776,50 euro nell’ambito dell’Avviso PROBEN 2, l’Unical coordina una rete nazionale composta da atenei e istituzioni AFAM – tra cui la SISSA di Trieste, il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e le Università di Catanzaro, Messina, Palermo, Siena, Trento, Trieste e Reggio Calabria – impegnati a promuovere modelli innovativi di benessere universitario.

Già a partire dai prossimi giorni prenderanno il via le attività del progetto dedicate al benessere psicologico, relazionale e sociale della comunità universitaria. Il programma prevede interventi integrati di counseling psicologico, laboratori esperienziali, pratiche sportive e artistiche, attività di ricerca e divulgazione, realizzati in sinergia con tutor e associazioni studentesche.

Grazie al progetto, il servizio di counseling psicologico di Ateneo sarà ulteriormente potenziato, mantenendo la sua natura gratuita e accessibile a tutti gli studenti e le studentesse e al personale dell’Unical. Tutto il progetto è coordinato dal prof. Francesco Craig e dalla prof.ssa Angela Costabile, con il supporto dell’Area ricerca, innovazione e impatto sociale (ARIIS) per la gestione amministrativa.

Calendario delle attività gratuite: