Luci Pubbliche a Mendicino, il consigliere Luciano denuncia “debiti nascosti fino a 700mila euro”

MENDICINO (CS) – Il Consigliere Comunale Luciano Luciano, del gruppo Mendicino Rinasce, ha presentato un’interrogazione dettagliata al Sindaco e agli uffici comunali per fare chiarezza sul contratto di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione. L’iniziativa nasce da serie preoccupazioni sulla corretta esecuzione del servizio e sulla gestione contabile dell’appalto, con potenziali ricadute sulla stabilità economica del Comune, appena uscito dal dissesto.

“Debito potenziale fino a 700.000 euro”

Secondo le verifiche preliminari del Consigliere, non risulterebbero recenti liquidazioni alla società appaltatrice. Ciò potrebbe tradursi in un debito potenziale tra 600.000 e 700.000 euro relativi ai soli esercizi finanziari 2024-2025. “L’accumulo di un debito di questa entità, in un periodo così breve e in un Comune appena uscito dal dissesto, rappresenta un segnale gravissimo di disequilibrio finanziario. È mio dovere tutelare le casse comunali e la stabilità raggiunta con enormi sacrifici,” ha dichiarato Luciano.

L’interrogazione si concentra su due ambiti fondamentali:

Verifica contabile (Ufficio Finanziario): richiesta di un elenco dettagliato delle liquidazioni e di controlli sulle eventuali corresponsioni indebite, per quantificare e recuperare eventuali somme pagate senza diritto.

Verifica tecnica (Ufficio Tecnico): richiesta di documentazione sul raggiungimento dell’obiettivo principale del contratto, ovvero una riduzione del 50% dei consumi energetici rispetto alla media 2015-2016, da completare entro il 31 dicembre 2023. Si richiede inoltre il dettaglio degli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria, pari a 818.134,83 euro, con eventuali atti di collaudo o certificazioni.

Possibile segnalazione alla Corte dei Conti

Luciano avverte che eventuali irregolarità, come pagamenti non dovuti o omissioni contrattuali, saranno segnalate alla Corte dei Conti – Sezione Calabria, per l’accertamento di un possibile danno erariale ai sensi della legge 20/1994. L’Amministrazione è ora chiamata a fornire tutta la documentazione richiesta entro i termini di legge, garantendo così massima trasparenza ai cittadini di Mendicino.