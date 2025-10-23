Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Lite tra due cittadini rom finisce a colpi di pistola, un ferito grave

Calabria

Lite tra due cittadini rom finisce a colpi di pistola, un ferito grave

Sono in corso le indagini anche per accertare se i due, siano stati raggiunti dai proiettili da una terza persona. Al Pronto soccorso anche agenti della polizia in supporto ai carabinieri

Pubblicato

1 minuto fa

il

pronto soccorso lamezia

LAMEZIA TERME – Prima la lite poi la sparatoria, culminata con il ferimento di due uomini, appartenenti alla locale comunità rom. Uno di loro è in condizioni più gravi. E’ accaduto a Lamezia Terme in via Cilea. Entrambi sono stati soccorsi e portati al Pronto soccorso. Uno, secondo quanto si è appreso, sarebbe in gravi condizioni per una ferita all’addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno procedendo con le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto. Da accertare se i due siano stati colpiti dai proiettili esplosi da una terza persona. Al Pronto soccorso anche agenti della polizia in supporto ai carabinieri.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA