“Aria d’Opera”: il libro-omaggio ad uno dei più importanti brand culturali italiani

Aria d’Opera è il nuovo libro del critico musicale cosentino Amedeo Furfaro edito da The Writer; un omaggio che l’Autore ha inteso offrire a uno dei più importanti brand culturali italiani appunto quello operistico

COSENZA – E’ un lavoro che si riannoda a precedenti testi come Storia del “Rendano” e “La scena nel crimine in Pagliacci di Leoncavallo”, nei quali la curiosità storica, è gemellata con una prosa arguta e piacevole. Aria d’opera è un affascinante viaggio a tappe nel mondo dell’opera, operetta e commedia musicale attraverso alcuni dei suoi protagonisti, come Vinci, Verdi, Bizet, Leoncavallo, Puccini, Valente, ma è anche un insieme di short stories e di spunti fra il giornalistico e il saggistico che da sempre caratterizzano la scrittura di Furfaro.

È una occasione per riscoprire opere come La fanciulla del West, Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Carmen e melodrammi “indians” come Winona di Bimboni. Numerose le chicche a partire dal rapporto fra Leoncavallo padre e Pisacane fino ai vari “prelievi” e “clonazioni” di arie operistiche da parte di musicisti di varia estrazione ed epoca oltre ad aneddoti su grandi voci come Farinelli, Enrico Caruso, Maria Callas. Un intero capitolo è dedicato ai rapporti fra la lirica ed il jazz, con puntate sul teatro musicale a Broadway, il mondo del cinema (dai Fratelli Marx a Michael Moore), i rapporti fra editori musicali e autori, biografie controverse di operisti come Leonardo Vinci oltre a considerazioni sull’uso pertinente di tecnologie digitali adattate al teatro d’opera.

Fra gli scritti inediti spicca quello sulla Black Opera, un’analisi sui tanti melodrammi di tinta noire; in ciò sposando l’analisi musicale e del libretto con una chiave interpretativa che configura un “repertorio” di diritto penale, strutturati peraltro per gruppi come Titoli di un codice giuridico (Delitti contro il patrimonio, contro la libertá personale, contro la vita etc.) e utilizzando in proposito un lessico criminologico con tanto di stalkeraggi, mass murderer, femminicidi etc. Di cui tante opere liriche son disseminate. Aria d’opera è comunque anche l’atmosfera che tuttora si avverte in tanti teatri del mondo nei quali quest’arte, nata attorno al 1600, si presenta di continuo rinnovata e viva, manifestando un’attualità costante e persistente che par sconfinare quasi nell’immortalità.