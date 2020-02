“Mi porti da Francesco”, incontro con l’autrice Rosalba Baldino

I diritti d’autore saranno devoluti al Santuario di San Francesco di Paola

MENDICINO (CS) – Oggi alle ore 18.30, presso la Biblioteca comunale “P.P. PASOLINI” di Mendicino (CS) sarà presentato il libro “Mi porti da Francesco” di Rosalba Baldino pubblicato da Falco Editore. Il volume inaugura il Primo incontro con l’autrice: Rosalba Baldino nell’ambito di “Respiri-Amo Libri”, progetto presentato dal Comune di Mendicino, in partenariato con l’ Istituto Comprensivo Statale di Mendicino e con l’Associazione culturale e teatrale “Maschera e Volto”. All’incontro con l’autrice Rosalba Baldino interverranno: il Sindaco Antonio Palermo, l’Assessore alla P.I. Irma Bucarelli, il Consigliere con delega alla Cultura Margherita Ricci; il reading sarà a cura di Imma Guarasci & di “Maschera e Volto”; modera Assunta Morrone Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino.

Mi porti da Francesco è la storia di due amici che abitano dimensioni diverse: Amir e Francesco. Il piccolo migrante è solo in una terra straniera, non conosce la lingua e guarda con i suoi occhi scuri il nuovo mondo. Scintille d’universo sul cammino del bambino che è il cammino di ogni uomo alla ricerca di se stesso, la storia narrata da “ Mi porti da Francesco”, il libro di Rosalba Baldino pubblicato da Falco Editore. Pagine in cui si ritrovano le albe dello Ionio calabrese, i mestieri delle marinerie, il rammendatore di reti con la sua lunghetta fuorimoda, il mare che unisce, la paura degli adulti e la semplicità dei bambini. Amir ricorda le parole del nonno: “Fidati della vita, non ti tradirà” continuando il viaggio alla scoperta dei luoghi, delle case fondate da Francesco di Paola, il Santo protettore della Calabria, il Santo più conosciuto al mondo.

