Gli Youtuber Mates in Calabria, incontro con i fan per presentare il nuovo libro “Supereroi per caso”

Il secondo libro del collettivo di creator più famoso d’Italia, presentato sabato scorso a Milano, è già un successo. Domenica 26 i Mates saranno in Calabria per incontrare i fan

RIZZICONI (RC) – Dopo il successo del loro primo libro «Veri amici», con più di 150.000 copie vendute, i Mates tornano in libreria con una nuova incredibile avventura: «Supereroi per caso», un libro a fumetti ideato e curato direttamente dai creator più innovativi del web; una storia ricca di adrenalina e colpi di scena che, oltre a far divertire ed emozionare i giovani lettori, consegnerà loro messaggi profondi sul significato e sulla forza nascosta della vera amicizia. Il libro, edito da Mondadori Electa in collaborazione con Web Stars Channel, è stato presentato sabato scorso al Mondadori Store di Milano, con migliaia di ragazzi che hanno invaso Piazza del Duomo per incontrare i loro idoli. Domenica i Mates faranno tappa in Calabria, al Porto degli Ulivi di Rizziconi, a partire dalle ore 15. I fan che acquisteranno il libro nei centri dedicati, otterranno il prezioso pass per incontrare i propri idoli e ottenere una copia firmata.

«Mates» è il nome del gruppo di creator più seguito sul web: nasce nel 2015 dall’incontro di quattro ragazzi noti già al grande pubblico con i loro nickname: Anima, St3pNy, Surry e Vegas. Nel 2018 si aggiunge la quinta stella, Jayden, un panda umanoide. La loro popolarità li vede protagonisti di serie televisive di successo ed un film per la tv. Ad oggi i Mates hanno una fanbase totale di più di 18 milioni di utenti.