“San Nicola il santo più venerato in Calabria”, domani la presentazione del volume

Il libro scritto da mons. Luigi Renzo verrà presentato domani presso la chiesa di Mendicino alle 18.30

MENDICINO (CS) – Nella chiesa parrocchiale di Mendicino dedicata a San Nicola, domani con inizio alle ore 18.30 verrà presentato il volume San Nicola il santo più venerato in Calabria, scritto da mons. Luigi Renzo, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea e pubblicato dalla casa editrice cosentina Progetto 2000. All’iniziativa interverranno anche il parroco, don Enzo Gabrieli e l’editore Demetrio Guzzardi. Ma possibile che San Nicola è il santo più venerato in Calabria? Alla domanda mons. Renzo risponde con una serie di dati: 3 comuni calabresi portano il nome del santo: San Nicola da Crissa nel vibonese, San Nicola dell’Alto nel crotonese e nell’Alto Tirreno cosentino San Nicola Arcella; 53 comuni su 409 (il 13%) hanno il santo di Mira quale patrono principale; in testa la provincia di Vibo 15 comuni su 50, pari al 30%; poi la provincia di Crotone (5 su 27 – 18,5%), la provincia di Reggio Calabria (15 su 97 – 15,5%), quella di Catanzaro (7 su 80 – 9%) e quella cosentina (11 su 155 – 7%). Su 1.000 parrocchie in Calabria ben 99 sono intitolate a San Nicola e 3 cattedrali (Lungro, Mileto e San Marco Argentano) lo hanno come patrono principale.

Ma il volume di mons. Renzo presenta il santo di Myra come un uomo di carità, di fede, che difende i bambini e la famiglia, che è libero da compromessi, uomo della Provvidenza, pastore attento e avveduto; santo ecumenico che collega la tradizione occidentale con quella orientale. Il libro, presenta anche il ricco patrimonio iconografico custodito nelle chiese calabresi, si va dai quadri, alle statue ai mosaici e alle icone, ma mons. Renzo, non disdegna di raccontare la grande devozione del popolo verso San Nicola, che il 6 dicembre apre il ciclo delle festività natalizie.