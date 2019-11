Phobia, il romanzo “urban fantasy” della cosentina Fiorenza Cardamone

Phobia è il romanzo Urban Fantasy di Fiorenza Cardamone che sarà presentato mercoledì 27 novembre alle ore 18:00 alla Ubik

COSENZA – L’autrice Fiorenza Cardamone discuterà e dialogherà del libro con la relatrice Rosaria Alessia Buffone: insieme a loro sarà possibile scoprire il mondo di un genere letterario che sempre più va affermandosi tra i giovani, l’Urban Fantasy.

Fiorenza Cardamone, 26 anni, cosentina, studia Medicina Veterinaria all’Università di Bari ed è diplomata all’Art Academy di Rende. Coltiva la passione per la scrittura sin da quando era piccola, vincendo numerosi premi letterari. Nel 2016 e nel 2018 risulta tra i vincitori del concorso “Lucenera”, nel 2017 è tra i trecento finalisti del concorso “Ioscrittore”. Nel 2019 si aggiudica la vittoria in un concorso di poesia, con pubblicazione nel settembre 2019 in una raccolta.

“Phobia”

Ci troviamo a Foglake nei pressi di Tower, una fredda città che conta veramente pochi abitanti e circondata da laghi e fitte foreste. Qui, a causa di un “errore” fatale, si annida un demone. Deìmos è il demone della paura, uccide nutrendosi delle fobie delle vittime (da qui il titolo del romanzo). La protagonista Christine si ritroverà lì per porre finalmente un punto alle atrocità del demone. Si slegheranno una serie di peripezie che porteranno indietro nel tempo, fino agli anni ’30, proprio quando il demone è stato evocato da una Congrega di streghe che risiedeva – risiede – proprio a Foglake. Riuscirà la protagonista nella sua impresa?