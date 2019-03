Non solo scontri, a Cosenza la storia del tifo e del movimento ultrà

Una passionale e spensierata riflessione collettiva su passato, presente e futuro delle tifoserie

COSENZA – Appuntamento imperdibile per la tifoseria rossoblĂą venerdì 29 Marzo 2019 a partire dalle 18:30. Nella meravigliosa cornice di Piazza Arenella, presso la terrazza del pub “La Tana dei Lupi”, verrĂ presentato il fondamentale studio del sociologo John Clarke sulla storia del tifo e sulla nascita del movimento ultrĂ in Inghilterra, “Football Hooliganism. Calcio e Violenza Operaia”, insieme al curatore e traduttore dell’opera in Italia, pubblicata da Derive Approdi nel 2018, il ricercatore Luca Benvenga. SarĂ l’occasione di una passionale e spensierata riflessione collettiva su passato, presente e futuro del tifo, dibattendo allegramente in uno splendido e accogliente scenario, nonchĂ© alla presenza di uno dei massimi esperti del fenomeno. Sono invitati a partecipare tutto il popolo tifoso e tutte le componenti, i gruppi e le allegre “famiglie” che lo compongono; sono previste la presenza e la partecipazione di tanti esponenti del mondo ultrĂ , cosentino e non, per ricaricare le batterie e sospingere i Lupi all’ennesima impresa, anche in questa seconda parte di stagione che si annuncia scoppiettante e rovente. A introdurre l’invitante e sincera chiacchierata sarĂ il docente cosentino Domenico Bilotti.