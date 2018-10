A Cosenza Politics. La musica angloamericana nell’era di Trump e della Brexit

Dalle ribellioni elettriche di Jimi Hendrix contro l’intervento in Vietnam ad oggi tra musica, politica e contesto sociale con Fernando Rennis Lunedì 29 Ottobre alle 18:00

COSENZA – La musica ha sempre avuto la capacitĂ di descrivere i cambiamenti sociopolitici che attraversano determinati periodi storici. Gli ultimi anni non fanno eccezione: Ad analizzare la connessione tra eventi storici e produzione musicale è Fernando Rennis in Politics. La musica angloamericana nell’era di Trump e della Brexit di Fernando Rennis, Arcana Edizioni, che sarĂ presentato Lunedì 29 Ottobre a Cosenza. A dialogare con l’autore sarĂ Ester Apa alle 18:00 presso la libreria Ubik in via XXIV Maggio n. 48/P, angolo via Galliano. Gli accadimenti che stiamo vivendo da vicino si rispecchiano, secondo tale studio, nella musica che accomuna le due sponde dell’oceano Atlantico. Frutto di dinamiche sociali come l’elezione di Donald Trump e il referendum sulla Brexit. Due estremi che intersecano problematiche legate alla questione razziale, al tema del gender e all’abuso di potere a sfondo misogino, all’era della post-veritĂ e alle reazioni contro gli attacchi terroristici internazionali.

Si tratta di una reazione estetica e concettuale figlia di un passato che va dalla controversa iconoclastia dei Sex Pistols alle ribellioni elettriche contro l’intervento in Vietnam di Jimi Hendrix, passando per le invettive politiche di Bob Dylan e le provocazioni anti-Thatcher degli Smiths. Gli eredi di questa tradizione si muovono attraverso un intricato presente incastrato tra accelerazionismo e realismo capitalista, rivestono la canzone di protesta di nuovi significati, alla luce di un futuro che è già passato e diventa retromania, e cercano punti fermi per una società liquida segnata dalla crisi finanziaria del 2008. I vincitori dei Grammy 2018 Lcd Soundsystem e National, PJ Harvey, Moby, Algiers, Kendrick Lamar, i rapper del grime e della trap, e tanti altri ancora, ci mostrano come quella che stiamo vivendo sia un’era di incertezze ma, allo stesso tempo, di opere dal forte significato umano e sociale.

Fernando Rennis

Laureato in Lingue e Letterature Moderne con la tesi These Are My Twisted Words: le influenze di T.S. Eliot nell’arte dei Radiohead, Fernando Rennis suona, scrive dal 2009 per testate musicali cartacee e online, è membro della International Association for the Study of Popular Music (Iaspm) e dal 2016 conduce su RLB il programma radiofonico This Is Pop?. Ha pubblicato per Arcana Scream And Shout La storia e la musica degli Arcade Fire (2017).