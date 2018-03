L’ergastolo raccontato da un detenuto condannato al ‘fine pena mai’

A Cosenza un ex latitante, in carcere da trenta anni, presenta il suo ultimo libro ‘Mai. L’ergastolo nella vita quotidiana’ narrando l’incubo della ‘detenzione infinita’

COSENZA – Sabato a Cosenza in via Galluppi, presso l’Acquario Bistrot a partire dalle 17.30, si parlerà dell’incubo di vivere da ‘ergastolani’. A descrivere la vita di chi è ristretto in un penitenziario con un ‘fine pena mai’ sarà uno detenuto sardo. “Sono stato condannato all’ergastolo. Così, mia cara, – scrive nel suo ultimo libro che sarà presentato durante l’incontro – voglio raccontarti qualcosa su questo mio compagno di viaggio. Il più assiduo. Questo mostro che mi ha ghermito gli anni più belli. Se potessi almeno vederlo saprei come combatterlo”. A scrivere queste pagine amare è Annino Mele, protagonista e autore di “Mai. L’ergastolo nella vita quotidiana”. Detenuto ininterrottamente da oltre 30 anni, tra i capi dell’Anonima Sarda, latitante nella regione barbaricina per lungo tempo si narra che le forze dell’ordine cercarono di comprare la sua resa offrendo un miliardo ai suoi familiari affinchè si costituisse. Il suo nome viene accostato anche a quello della Barbagia Rossa, formazione politica vicina alle Brigate Rosse. In Mai, narra della sua libertà interiore e dell’inutilità del carcere pagando un prezzo altissimo all’interno del sistema penitenziario. Da circa un anno Annino beneficia di permessi che sta utilizzando prevalentemente per presentare le sue opere. E’ autore di diversi testi tutti editi da Sensibili alle Foglie (La sorgente delle pietre rosse, 2007; Strabismi, 2009) che narrano della Sardegna, del carcere e del senso delle cose e del tempo. Sabato sarà a Cosenza per presentare il suo ultimo libro insieme a Domenico Bilotti ricercatore di diritto ecclesiastico e canonico all’UMG e Sandra Berardi presidente dell’Associazione Yairaiha Onlus.