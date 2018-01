“Storia di una matita. A casa”, un tuffo nel passato che svela un segreto: i sogni non vanno trascurati

Uscirà a febbraio in tutte le librerie il terzo episodio di una serie longseller “Storia di una matita”, realizzata da Michele D’Ignazio, consolidato e molto amato nelle scuole e non solo

COSENZA – Ritornano le storie di Lapo, ritorna Michele D’Ignazio con quello che si profila un altro best seller targato Rizzoli. Uscirà a febbraio in tutte le librerie “Storia di una matita. A casa”, terzo episodio di una serie longseller, “Storia di una matita”, realizzata da un autore ormai consolidato e molto amato nelle scuole e non solo. Il libro è il racconto di un ritorno a casa, alle proprie radici, alla campagna che ha fatto da sfondo all’infanzia di Lapo, il protagonista dei tre libri, che avevamo lasciato in una grande città, ad inseguire il suo sogno: diventare un illustratore. Per Lapo, le dolci colline, i campi di grano e il mare quieto di casa sono un ricordo sempre più lontano, fino a quando riceve una telefonata: suo padre, conosciuto da tutti come “Cespuglio di more” per via della sua chioma sempre aggrovigliata, ha bisogno di lui. Per Lapo è quindi giunto il momento di mettere i sogni da parte e tornare a casa. Ma ad aspettarlo c’è un’incredibile avventura, fatta di amicizie vecchie e nuove, di tramonti, di alberi speciali e di matite colorate. Un tuffo nel passato e nella natura che svela a Lapo un profondo segreto: i sogni non vanno trascurati, ma coltivati, perché, proprio come piccoli semi, sono in grado di dare vita a grandi storie. Sarà la storia che chiude il cerchio? Oppure ancora una volta saremo sorpresi da un finale aperto ad una possibile continuazione? Michele D’Ignazio, per ora, non svela troppi dettagli. «“Storia di una matita. A casa” è un racconto di radici – afferma – Ricordo ancora con piacere un episodio legato a mio nonno: il gioco di parole con cui si chiude il libro lo avevo inventato tempo fa e glielo avevo fatto leggere. Aveva riso di gusto, per lunghi minuti. E a volte se lo ripeteva in testa, compiaciuto per la trovata. Era un inno alla semplicità e alla sincerità. A 100 anni, mio nonno era tornato bambino. Ed è un po’ come tornare a casa, dopo un lungo giro».

Michele D’Ignazio nasce a Cosenza nel 1984, è autore della serie di “Storia di una matita” e di “Pacunaimba”, un romanzo avventuroso alla scoperta del Brasile più nascosto. Tutti i suoi libri sono pubblicati da Rizzoli. Sono tanti i progetti paralleli alla scrittura. Oltre ai numerosi incontri nelle scuole e ai progetti radiofonici creati con i bambini (come “La radio nello zaino”), da “Storia di una matita” è nato anche uno spettacolo di narrazione e burattini che, insieme alla Compagnia Aiello, viene messo in scena nelle scuole e nei teatri. Collabora in veste di direttore artistico all’organizzazione del festival “B-Book. Un mondo di arte e letteratura per bambini”, che si tiene ogni primavera presso la Città dei ragazzi di Cosenza. Michele D’Ignazio è inoltre coautore del “Dizionario per un lavoro da matti”, pubblicato nel 2010 insieme ad altri 4 giovani scrittori, coordinati dal giornalista Luca Rastello. È autore di documentari a carattere antropologico e d’estate gestisce una piccola locanda, Il Vicolo Vineria, nel centro storico di San Nicola Arcella, sull’Alto Tirreno calabrese.