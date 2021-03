Plastic Free, domani volontari in azione per pulire alcune zone di Rende

Motivare e sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente con l’obiettivo di ripulire le città, le spiagge, i parchi, le piazze e le strade dalla plastica

RENDE – Con questo obiettivo l’associazione Plastic Free ha organizzato a Rende, così come sta facendo in tutta Italia, una raccolta dei rifiuti domenica 14 ad iniziare dalle 9,30. “Rispettando le norme anti-covid19 e senza fare nessun tipo di assembramento, i volontari in maglietta blu entreranno in azione per raccogliere plastica e rifiuti in via Settimio Severo e dintorni”.

L’appuntamento è per domani mattina al parcheggio del centro sanitario dell’Università della Calabria e “invitiamo tutti coloro che credono in un pianeta migliore e più pulito ad unirsi a noi” annunciano con entusiasmo i referenti di Plastic Free, Fabio Gambino, Alessandro Quarta, Domenico Cimadoro, Pierluigi Serravalle e Lina Esposito.

“Sono già tante le persone e le famiglie che ci hanno contattato confermando la loro presenza. Speriamo di essere numerosi, nel segno della sostenibilità e della condivisione, per far capire l’importanza dell’educazione e della salvaguardia ambientale. Il problema della plastica è enorme e con questa giornata di raccolta vogliamo dare un forte segnale di sensibilizzazione all’intero territorio. Vogliamo ringraziare, inoltre, il Comune di Rende e l’assessore Domenico Ziccarelli che hanno garantito l’intervento dell’ente di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine iniziativa.” Plastic Free inizia così la battaglia contro la plastica anche a Rende. Si può aderire all’iniziativa registrando la propria presenza sul sito dell’associazione