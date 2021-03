Finalmente il palazzetto dello sport di Rende. Ora un bando pubblico per chi lo gestirà

Con una capienza complessiva di circa 1.700 spettatori e ampliabile fino a 2.000, gli ultimi lavori, con un importo complessivo di un milione di euro, sono oramai in via di completamento. Il Comune di Rende aprirà un un bando ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario

RENDE – È stato approvato dalla giunta Manna l’atto di indirizzo finalizzato alle modalità di individuazione del concessionario del Palazzetto dello sport di Rende. “L’impianto è stato destinatario di un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 e i lavori sono ormai in fase di ultimazione”, ha spiegato il sindaco di Rende aggiungendo che si tratta di “una struttura dotata di un campo da gioco per le attività sportive di pallavolo e pallacanestro, in cui possono svolgersi attività agonistiche, con una capienza complessiva di circa 1.700 spettatori, ampliabile fino ad oltre 2.000 installando adeguate tribune telescopiche sui lati est e ovest”.

“Abbiano dunque ritenuto pertanto necessario – ha proseguito il primo cittadino – procedere all’individuazione di un concessionario cui affidare la struttura al termine dei lavori, al fine di dare valore alla stessa come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, essendo l’impianto tra quelli che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva che consentono di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale. Per questo motivo si avvierà così la procedura aperta attraverso il bando ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario del Palazzetto dello sport di via Parigi. Un risultato, questo, che è frutto di un lavoro sinergico da parte della nostra amministrazione che è riuscita attraverso l’idea di rilancio di una nuova economia, più sostenibile e aperta ai mutamenti di questo periodo storico a realizzare un’opera che rappresenta un segnale concreto di ripresa”, ha concluso Marcello Manna.