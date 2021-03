Rende, una passerella pedonale collegherà viale dei Giardini a via Mattia Preti

Ad annunciarlo su Facebook il primo cittadino di Rende, Marcello Manna: «sono in fase di avvio i lavori per la sua realizzazione»

RENDE – Una passerella pedonale che collegherà viale dei Giardini con via Mattia Preti. «L’opera è stata finanziata attraverso la misura “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di due milioni di euro.

Siamo davvero lieti che, nonostante il periodo storico difficile che stiamo vivendo – ha spiegato il sindaco – la nostra amministrazione riesca comunque a realizzare quella visione di città smart dove la sostenibilità sia non solo aspirazione, ma concreta occasione di sviluppo e valorizzazione identitaria».

«Questo è un risultato che denota inoltre, come le opere, dopo anni di incuria e abbandono dovute alla mala gestione della cosa pubblica, hanno avuto una spinta propulsiva: Rende sogna e realizza in grande perché crediamo nel progetto di una città inclusiva, proiettata verso il futuro attraverso la promozione di politiche di sviluppo economico e sociale e di riqualificazione ambientale. Da qui può e deve partire un esempio di urbanistica nuovo, di sviluppo integrato, dove i cittadini potranno, attraverso azioni propulsive dal basso, partecipare attivamente ad accrescere la qualità della vita di ognuno disegnando una nuova idea di città».