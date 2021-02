(FOTO) Rende, scontro tra due auto sulla 107 nei pressi del Campus. Tre feriti

L’impatto tra due auto nei pressi del centro commerciale campus lungo la Statale 107. Tre i feriti, due medicati sul posto e uno trasportato in ospedale

.

RENDE (CS) – Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate lungo la Statale 107 Silana Crotonese nel comune di Rende. L’incidente, avvenuto subito dopo l’ora di pranzo, ha provocato il ferimento di tre persone, anche se solo per una di loro si è reso necessario il trasferimento all’Annunziata di Cosenza da parte dei sanitari del 118 intervenuti a prestare soccorso. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi. Le altre due persone sono state invece medicate sul posto. L’impatto, tra una Bmw bianca e una Lancia Ypsilon blu, è avvenuto lungo il rettilineo della Statale nei pressi di Contrada Cutura a poche centinaia di metri dal Parco Commerciale Campus. Sul posto, per i rilievi del caso e la gestione del traffico, sono intervenuti i vigili urbani di Rende mentre il personale dell’Anas ha provveduto a ripulire la carreggiata dai detriti.